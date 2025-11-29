به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی با رد برخی اخبار در رابطه با اینکه افزون بر خودروهای نوشماره، خودروهایی که اقدام به تعویض پلاک می‌کنند نیز دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمی‌شوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند، اظهار کرد: بنا بر تصویب‌نامه ابلاغ‌شده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده است و برای نخستین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

وی با تأکید مجدد بر اینکه بنابراین منظور از خودروی نوشماره که سهمیه‌های نرخ اول و دوم آن حذف می‌شود و باید بنزین را با نرخ ۵ هزار تومانی استفاده کند، خودرویی کار نکرده و صفر کیلومتر کارخانه‌ای است که می‌خواهد پلاک شود، بیان کرد: در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمی‌شود، چراکه خودروی نوشماره به خودروهایی صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

