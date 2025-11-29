خبرگزاری کار ایران
سهمیه بنزین خودروهای تعویض پلاکی قطع نمی‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: سهمیه بنزین نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ هزار تومانی) خودروهای تعویض پلاکی قطع نمی‌شود، چراکه خودروی نوشماره به خودروهای صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی با رد برخی اخبار در رابطه با اینکه افزون بر خودروهای نوشماره، خودروهایی که اقدام به تعویض پلاک می‌کنند نیز دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمی‌شوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند، اظهار کرد: بنا بر تصویب‌نامه ابلاغ‌شده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده است و برای نخستین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

وی با تأکید مجدد بر اینکه بنابراین منظور از خودروی نوشماره که سهمیه‌های نرخ اول و دوم آن حذف می‌شود و باید بنزین را با نرخ ۵ هزار تومانی استفاده کند، خودرویی کار نکرده و صفر کیلومتر کارخانه‌ای است که می‌خواهد پلاک شود، بیان کرد: در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمی‌شود، چراکه خودروی نوشماره به خودروهایی صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

