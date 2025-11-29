به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی، به تشریح روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، پرداخت و اعلام کرد: زیرساخت‌های لازم برای متقاضیان فراهم شده است؛ اگر امروز یک متقاضی، چه در شهر و چه در روستا، بخواهد روی پشت‌بام منزل خود، حیاط یا در یک انشعاب صنعتی و شهرک‌های صنعتی، نیروگاه خورشیدی احداث کند، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مهرسان معرفی شده که امکان ثبت‌نام و پیگیری فرآیند را برای همه فراهم می‌کند. این سامانه در اختیار تمامی شرکت‌های توزیع برق کشور قرار دارد و همکاری کاملی با ما دارند.»

وی افزود: «پس از ثبت‌نام، نمایندگان شرکت‌های توزیع برق محل احداث نیروگاه را بازدید و مشاوره لازم را همچون ظرفیت قابل احداث و مدل تأمین تجهیزات را ارایه و پیمانکاران معتبر را به متقاضی معرفی می‌ کنند. اگر متقاضی توانایی مالی داشته باشد، می‌تواند خود اقدام کند، اما برای بخش روستایی مدل‌های جایگزین تأمین مالی از طریق سازمان‌های مربوط در نظر گرفته شده است.»

محمدنژاد با اشاره به شرایط توسعه ظرفیت‌های بزرگ‌تر نیروگاهی توضیح داد: «برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های مگاواتی، متقاضیان باید از طریق سامانه ملی مجوزها اقدام کنند و پروانه احداث دریافت کنند؛ برای تبدیل پروانه به قرارداد، سه مجوز اصلی شامل اتصال به شبکه، مجوز محیط زیست و مالکیت یا بهره‌برداری از زمین مورد نظر الزامی است. بخشی از اختیارات صدور مجوزها و عقد قراردادها نیز به استان‌ها واگذار شده تا متقاضیان بتوانند بدون مراجعه به سازمان ساتبا در تهران، امور خود را پیگیری کنند.»

وی، مدل های توسعه ای نیروگاه های تجدیدپذیر را تشریح و عنوان کرد: «متقاضیان می‌توانند قراردادهای مختلفی نظیر خرید تضمینی برق، عرضه در تابلو سبز بورس انرژی، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تولید رمزارزها و صادرات را بسته به نیاز خود انتخاب کنند؛ از زمان عقد قرارداد، فرآیند احداث آغاز می‌شود و پروانه‌ها حتماً باید به اقدام عملیاتی منجر شوند، در غیر این صورت باطل و در اختیار سایر متقاضیان قرار می‌گیرد.»

وی با ارائه آماری از وضعیت صدور پروانه‌ها گفت: «تا امروز بیش از ۹۵ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه‌های عمدتاً خورشیدی در کشور صادر شده و نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات پروانه‌ای که اقدامی انجام نشده بود، باطل و در اختیار افراد واجد شرایط دیگر قرار گرفته است. این اقدامات باعث شده است تا توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های استانی به شکل بهتری پیگیری شود.»

محمدنژاد ادامه داد: «در سایه زیرساخت مناسب ساتبا، بیش از ۲۰۰ شرکت بخش خصوصی در این حوزه تأیید صلاحیت شده‌اند و می‌توانند به عنوان مشاور، مجری یا تأمین‌کننده تجهیزات پروژه‌ها فعالیت کنند. همچنین، تعداد قابل توجهی شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران مرتبط با نیروگاه‌های کوچک نیز در سراسر کشور فعال هستند.»

وی با اشاره به مزیت‌های ساخت نیروگاه های خورشیدی در ایران تصریح کرد: «کشور ایران با تابش خورشید بالا و متوسط ظرفیت نصب نیروگاه‌های خورشیدی دو برابر بسیاری از کشورهای دنیا است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هم اقتصادی و هم عقلانی و نیز به لحاظ زیست‌محیطی ارزشمند است. نیروگاه‌های تجدیدپذیر آینده پایدار تأمین برق کشور را تضمین می‌کنند.»

محمدنژاد همچنین به ظرفیت نیروگاه‌های کوچک مقیاس اشاره کرد و ادامه داد: در بخش نیروگاه‌های کوچک، نزدیک به ۴۰ هزار واحد خورشیدی پنج کیلوواتی برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی احداث شده و انتظار داریم این ظرفیت‌ها توسعه بیشتری پیدا کند.»

وی خاطرنشان کرد: «ذات نیروگاه‌های تجدیدپذیر پراکنده و کوچک‌مقیاس بودن آنهاست و امکان تولید در محل مصرف را فراهم می‌کند. ساتبا در راستای تأمین برق پایدار و اجرای تعهدات ادارات و سازمان‌های دولتی، توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک روی ساختمان‌ها، پشت‌بام‌ها و پارکینگ‌ها را دنبال می‌کند. این اقدامات هم راهکار پدافند غیرعامل است و هم مصرف‌کنندگان نهایی می‌توانند برق تولیدی خود را در محل مصرف کنند.»

محمدنژاد در پایان گفت: «با همکاری بخش خصوصی و همه مشارکت‌کنندگان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ادامه خواهد یافت و آینده تأمین برق کشور با این نیروگاه‌ها تضمین می‌شود.»

