وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:

افتتاح آزادراه شمالی کرج تا پایان امسال/ انتقال ٢٣ درصدی ترافیک موجود به مسیر جدید
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۳ درصد ترافیکی که از اتوبان به سمت قزوین در تردد است به آزادراه شمالی کرج منتقل و این عدد بزرگی محسوب می‌شود، از این نظر که رفت و آمدهای مستمر و تعداد ترددها در این مسیر بسیار زیاد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از آزادراه شمالی کرج با بیان اینکه این پروژه توسط مهندسین قدری طراحی و ساخته می‌شود که این پروژه رو در برترین‌ها قرار داده‌اند، اظهار داشت: بازدید امروز دومین بازدید رسمی است که از این پروژه و پل در حال ساخت در این مسیر دارم و هر بار که این پل در حال ساخت بازدید و پیشرفت فیزیکی آن را رصد می‌کنیم، حقیقتاً به ایران و ایرانی می‌نازیم و این پروژه از طراحی پل تا ساخت آن توسط جوانان همین سرزمین انجام گرفته است. 

وی با بیان اینکه این پروژه با مشارکت دولت و شهرداری پیش می‌رود، افزود: این مشارکت نه تنها مشکلات ترافیکی که در شهر کرج استان البرز و استان تهران رو می‌تواند کاهش بدهد بلکه یک پروژه بین استانی محسوب می‌شود که در بحث حمل و نقل و ترافیک بیش از ۱۰ استان اثرگذار است. 

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پروژه آزادراه شمالی کرج به جز اینکه این پروژه شاهکار مهندسی محسوب می‌شود بلکه در ترافیک بین استانی اثر دارد و با ورود و خروجی‌هایی هم که امتداد این مسیر وجود دارد با ساخت پل و کل پروژه در ترافیک شهر کرج هم اثرگذار خواهد بود و این نکته قوتی است که این پروژه ترافیک هم کرج و هم استان البرز ،هم استان تهران و هم در امتداد آن یعنی استان قزوین را کاهش و روان می‌کند. صادق افزود: امیدواریم تا پایان سال انشالله بتوانیم این پروژه را به افتتاح برسانیم و نه تنها مردم استان تهران و البرز بلکه بسیاری از مردمانی که از این مسیر عبور می‌کنند بتوانند این شیرینی و حلوات آن را بچشند.

وی با اشاره به میزان منابع مالی مورد نیاز برای اتمام این پروژه گفت:  منابع مالی این پروژه از قبل پیش‌بینی‌هایی شدت و با مولدسازی‌های اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، بخشی از این عدد و رقمی که برای تامین مالی نیاز بود، تامین شده و در تلاش هستیم که بتوانیم از خود شهر و مولدسازی هزینه مورد نیاز را تامین کنیم. 

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه این مسیر آزادراهی از لحاظ زمانی و مسافتی چقدر از ترافیک تهران و کرج را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: ۲۳ درصد ترافیکی که از اتوبان به سمت قزوین در تردد است به این مسیر منتقل می‌شود و این عدد بزرگی محسوب می‌شود، از این نظر که رفت و آمدهای مستمر و تعداد ترددها در این مسیر بسیار زیاد است. 

صادق ادامه داد: تاکید می‌کنم این پروژه نه تنها ترافیکی که از تهران خارج می‌شود یا به تردد داخل تهران ارتباط پیدا می‌کند را کنترل می‌کند و اثرگذار است بلکه در ترافیک بین دو  استان گشایش زیادی ایجاد خواهد کرد و در خصوص ترافیک خود شهر کرج هم گشایش‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این پروژه شاهکار مهندسی است که ساخت این پل در توان مهندسی نه تنها در داخل کشور بسیار بلکه خارج از کشور هم بسیار چشمگیر و مثال زدنی خواهد شد و حتما در خارج هم درباره این پروژه صحبت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های دیگری تا پایان سال به افتتاح می‌رسد، گفت: پروژه ریلی میانه-اردبیل با ایستگاه‌هایش به افتتاح می‌رسد و خط راه‌آهن چابهار زاهدان هم به افتتاح خواهد رسید . همچنین پروژه هشت و نیم کیلومتر از قطعه دوم آزادراه تهران -شمال در مسیر برگشت آغاز می‌شود .

