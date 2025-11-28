خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٧ آذر ماه ١۴٠۴
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ٧ آذر ماه ١۴٠۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه  ٧ آذر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١۴٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون  و ۴۶٩ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۵ میلیون و ٢٩٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٩ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٣ میلیون و ۴٢٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۶١ میلیون و ۶٢٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان رسید.

 

