به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه مورخ 26 آبان 1404 مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، نرخ‌های جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد.

بر اساس این ابلاغیه، هزینه پلمب هوشمند بدون احتساب مالیات ارزش افزوده، 144,000 تومان اعلام شده است.

جمع هزینه خدمت هر بار توزین کالاهای گمرکی، (مجموع پر و خالی)، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، 2,200,000 ریال تعیین شده است.

این مبلغ بدون احتساب مالیات، برای هر بار توزین معادل 100,000 تومان است.

این بخشنامه به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی ابلاغ شده و نسخه رونوشت آن نیز به شرکت تعاونی گمرک ایران و شرکت تولیدکننده پلمب هوشمند ارسال گردیده است.

