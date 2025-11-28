مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد؛
مذاکره با مقامات عربستان سعودی برای پروژههای بندری و دریایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که برای شرکت در نشست سیوچهارمین مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی به لندن سفر کرده است، از آغاز فصل جدید همکاری ایران با آیمو خبر داد.
به گزارش ایلنا، سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جمعبندی حضور خود در مجمع عمومی آیمو و دیدارهای حاشیهای این اجلاس به خبرنگاران ایرانی گفت: هیأت جمهوری اسلامی ایران طی روزهای گذشته، هم در صحن مجمع عمومی و هم در جلسات دوجانبه، مواضع کشورمان را درباره حکمرانی دریایی و دریانوردی بهصورت رسمی تبیین کرده است.
وی با اشاره به تأکید ایران بر پایبندی به مقررات بینالمللی توضیح داد: طی این چند روز، ما هم در نشست مجمع عمومی مواضع خودمان را در ارتباط با حکمرانی دریایی و دریانوردی به طور رسمی اعلام کردیم از جمله اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری متعهد و پایبند به اصول و قوانین بینالمللی است و کنوانسیونهای آیمو را به رغم مشکلاتی که به دلیل تحریمها با آن مواجه هستیم اجرا میکنیم. همچنین در حوزه جستوجو و نجات گزارش دادیم که حدود ۲ هزار و ۱۵۰ نفر را طی دو سال گذشته در دریا نجات دادیم.
وی با اشاره به بُعد اقتصادی و سرمایهگذاری حضور ایران در این اجلاس افزود: در ارتباط با مشارکت در سرمایهگذاری اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران با قوانین مترقی که در حمایت از سرمایهگذاری بخشهای خارجی و داخلی دارد از هرگونه سرمایهگذاری در توسعه بنادر و دریانوردی کشور حمایت میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی این رویکرد را بخشی از سیاست کلی توسعه دریامحور دانست که در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
رسولی در ادامه به مجموعه دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس اشاره کرد و گفت: این گفتوگوها با وزرا و معاونان وزرای حملونقل چندین کشور برگزار شده و بر خروجیهای عملی تأکید داشته است.
وی توضیح داد: ما در حاشیه اجلاس چندین ملاقات با وزرا و معاونین وزرای حمل و نقل کشورهای مختلف برگزار کردیم، موضوعات دوجانبه را مطرح کردیم. جلسات بسیار خوبی بود. برای هرکدام از آنها برنامههای اجرایی در نظر گرفته شد. افرادی از دوطرف برای پییگیری تصمیمات و مصوبات نشستها مشخص شدند و خیلی عملیاتی به موضوع نگاه کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه توسعه دریامحور در سیاستهای کلان کشور یادآور شد: در مجمع عمومی اعلام کردیم که توسعه دریامحور که مستحضرید در سال ۱۴۰۲ طی ۹ بند ابلاغیه مقام معظم رهبری دستور کار کشورما قرار گرفته و در برنامه هفتم تاکیدات زیادی روی آن شده است. به نظر میرسد ما فصل نوینی را در توسعه کشورمان با توجه به اقتصاد دریا بعد از این خواهیم داشت. و این را در مجمع اعلام کردیم و باز در این رابطه، هم در همکاریهای آموزشی، همکاریهای پژوهشی – تحقیقاتی، تربیت دریانوردان و همینطور در ارتباط با زیرساختها گفتوگوهایی انجام دادیم.
وی در تشریح برخی دیدارهای دوجانبه به مذاکرات با چین، عربستان، قطر، هند و پاکستان اشاره کرد و این گفتوگوها را در امتداد پروژههای در دست اجرا دانست.
رسولی گفت: در ارتباط با پروژههایی که با برخی کشورهای مثل چین داریم با معاون وزیر حمل و نقل چین روز گذشته گفت وگو کردیم؛ با عربستان سعودی ملاقات داشتیم. با قطر ملاقات کردیم و در ارتباط با پروژههای مهمی که فی مابین است، هم سرمایه گذاری در بنادر دو کشور، توسعه کشتیرانی مسافری بین دو کشور، در ارتباط با تونل که از قبل مطرح بوده به صورت عملیاتیتر گفتوگو کردیم. با هند مذاکره داشتیم و مسائل جدی را هم در ارتباط با توسعه سرمایهگذاریهای آنها و خطوط کشتیرانی منظمی که الان جریان دارد باید تقویت شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره نتایج گفتوگو با طرف پاکستانی با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان توضیح داد: با وزیر دریایی پاکستان ملاقات کردیم و موضوعات مهم تفاهم شده با طرف پاکستانی در سفر وزیر به این کشور را پیگیری کردیم.
وی افزود: طرف پاکستانی اعلام کرد که به زودی ما حمل و نقل دریایی بین کراچی، گوادر، چابهار و شهید رجایی را برقرار خواهیم کرد لذا مجموعا دستاوردهای بسیار خوبی در این اجلاس هم در بخش اصلی دستور جلسه و هم در دیدارهای دوجانبه داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به دیدار جداگانه خود با دبیرکل آیمو اشاره و این ملاقات را «بسیار خوب» ارزیابی کرد.
رسولی گفت: ملاقات دوجانبهای را با دبیرکل آیمو داشتیم. جلسه بسیار خوبی بود. در این نشست ما بخشی از اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریانوردی در حال انجام هست را گزارش کردیم و در دستورکار قرار گفتن توسعه دریامحور را به آنها گفتیم.
وی توضیح داد که در این دیدار علاوه بر تشریح سیاستهای کلان ایران در حوزه دریا، مشکلات دریانوردان ایرانی ناشی از تحریمها و راههای استفاده از ظرفیت آیمو برای کاهش این فشارها مطرح شده است.
رسولی ادامه داد: در ارتباط با مسائلی که دریانوردان ما ناشی از تحریمها دارند، مشکلات را بیان کردیم و از دبیرکل آیمو خواستیم که از ظرفیت سازمان برای کمک به حل این مسائل استفاده کنند. همینطور در ارتباط با بحثهای آموزشی و تربیت دریانوردان و تحقیقات و مطالعات در حوزه دریانوردی صحبت کردیم.
معاون وزیر راه افزود: دبیرکل آیمو ابراز تمایل کرد که از ظرفیت آیمو برای برگزاری دورهها و انجام مطالعات استفاده کند، قرار شد شرکتهای مشاور معتبری که در حوزه دریا و دریانوردی وجود دارند را از طریق کمیتههای فنی به همکاران ما و نماینده سازمان در آیمو معرفی کند و ما فصل جدیدی از توسعه همکاریها با سازمان بینالمللی دریانوردی را داشته باشیم.
رسولی در پاسخ به پرسشی درباره نگاه دبیرکل آیمو به جایگاه ایران در این سازمان گفت: این مقام بینالمللی با ظرفیتها و توانمندیهای کشور بهخوبی آشناست.
وی اظهار کرد: خوشبختانه دبیرکل سالها در این سازمان حضور داشته و با فعالیتهای ایران آشناست. اخیرا هم از ایران بازدیدی داشته و در جریان ظرفیتهای و در جریان ظرفیتهای کشورما کاملا قرار دارد. ایشان از فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو ابراز خوشنودی میکرد.
وی ادامه داد: همه اعضای آیمو موقعیت جمهوری اسلامی ایران را هم بلحاظ جغرافیایی و هم بلحاظ ظرفیتها کاملا میشناسند. دیروز هم در نشست مجمع تاکید کردم که ایران ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل دارد. ما از نظر کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران، در رده ۲۰ کشور برتر قرار داریم و فرصتهای بسیار خوبی داریم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای در حال انجام در بخش دریا و بندر افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ همت سرمایهگذاری خارجی و داخلی در دست انجام است و تا پایان سال هم نزدیک به ۱۷ همت سرمایهگذاری جدید اضافه خواهد شد. بنابراین ما فرصتهای زیادی را برای توسعه اقتصادی در ناحیه دریا و دریانوردی داریم.
رسولی توضیح داد که در نگاه توسعه دریامحور، فقط بنادر و ناوگان مد نظر نیست، بلکه تقویت شیلات و انتقال تدریجی صنایع آببَر به سواحل نیز بهعنوان راهحلی برای بحران آب و استقرار نامتوازن صنایع در نقاط خشک کشور دیده میشود.
وی تأکید کرد: اینکه دولت چهاردهم مبنای کار خود را توجه به دریا گذاشته و مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ سیاستهای کلی بر آن تأکید کردهاند، یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و ما باید از این ظرفیت الهی نهایت استفاده را ببریم.
به گفته رسولی، مجموع مباحث مطرحشده در مجمع آیمو و دیدارهای دوجانبه لندن، از تعهد ایران به اجرای کنوانسیونهای دریایی تا برنامههای جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاری با آیمو، نشان میدهد که «فصل جدید همکاری ایران با سازمان بینالمللی دریانوردی» آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگتری در حکمرانی دریایی و اقتصاد دریا در سطح منطقهای و جهانی ایفا خواهد کرد.