رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در گفتوگو با ایلنا:
برای رفع بحران آب آماده همکاری با کشورهای خارجی هستیم
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: برای رفع بحران آب و انتقال دانش در این باره آماده همکاری با هر کشور خارجی هستیم.
علی آقا محمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به مطالعات انجام شده برای سند ١۴٣٠ ایران برای بحرانهای اقتصادی به ویژه شهرسازی براساس منابع آبی اظهار داشت: این مشکلات را در کوتاه مدت نمیتوان رفع کرد و در مطالعات سند ١۴٣٠ ایران، افقها را روشن میکنیم و در حال شناسایی تهدیدها و فرصتهای پیش رو هستیم.
وی ادامه داد: در حال بررسی این هستیم که چگونه میتوان تهدیدات را کاهش داد و از فرصتها هم حداکثر استفاده را داشت. در سند ١۴٣٠ موضوعات و مسائل اولویت بندی میشود و موضوع مهم در این باره چگونگی تأمین مالی منابع مورد نیاز است و پس از اولویتبندیها و تایید آن، چشم انداز ١۴٣٠ تنظیم و تدوین خواهد شد.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری درباره چالش آب در کشور گفت: مشکل را نمیتوان با انتقال آب از نقطهای به نقطه دیگر حل کرد و این تنها راه حل مسأله نیست و نباید موضوع آبهای ژرف را کنار بگذاریم و در این باره اقداماتی انجام شده و به دیدگاههای مختلف رجوع کردهایم.
آقامحمدی درباره الزام در کنترل مصرف منابع آبی، تاکید کرد: نحوه مصرف منابع آب موضوع بسیار مهمی است، در حال حاضر آب را بسیار فراوان و بدون نتیجه مصرف میکنیم، در حالی که میتوانیم همین میزان مصرف را تا ٣٠ الی ۴٠ درصد صرفهجویی داشته باشیم. در طرح انتقال آب هم هدر رفت بسیار زیادی وجود دارد و میتوان هدرروی آب را کاهش داد.
وی با بیان اینکه میتوان مصرف آب را دسته بندی کرد، افزود: از گرانترین آب برای مصارف سطح پایین مانند شستشوی ماشین و نظافت منزل استفاده میکنیم و برای تمام این مصارف راهحل غیر از مصرف آب وجود دارد . در برخی از موارد نیازی به مصرف آب وجود ندارد مانند شستشوی ماشین که دیگر نیازی به مصرف آب نیست.
