وزیر ارتباطات:
توسعه ارتباطات روستایی نباید دچار هیچ وقفهای شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه نظارتی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۴ با موضوع «بررسی طرح توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتربرخوردار» تأکید کرد که هرگونه کاهش در تخصیص منابع مالی، موجب کندی اجرای پروژهها و اختلال در اهداف کلان آموزش و عدالت ارتباطی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نشست نظارتی و کنترل پروژه توسعه ارتباطات روستایی صبح پنجشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نیکمحمد بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO) و جمعی از معاونان و مدیران و مشاوران ارشد برگزار شد.
هاشمی از ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان برنامه و بودجه و حمایتهای نمایندگان مجلس در پیشبرد عدالت ارتباطی و آموزشی سخن گفت و ادامه داد: «پیشرفت این طرحها نیازمند پیگیری جدی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس است.»
وزیر ارتباطات تاکید کرد که اقدامات معطوف به توسعه شبکه ارتباطات در سراسر کشور نباید دچار توقف شود و افزود: «اگر برای تسریع در روند توسعه ارتباطات روستایی نیاز به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باشد، این موضوع باید بدون تأخیر، پیگیری و نهایی شود.»
دستور استفاده از ارتباطات ماهوارهای در مناطق صعبالعبور
وزیر ارتباطات درباره ایجاد دسترسی برای مناطق و روستاهایی که امکان توسعه شبکه زمینی در آنها دشوار است، به مجری طرح خدمات ارتباطی اجباری موسوم به USO ماموریت داد که استفاده از ارتباطات ماهوارهای لئو را بهعنوان راهکاری نوآورانه در برنامه قرار دهد تا این مناطق تحت پوشش خدمات ارتباطی قرار گیرند.
ظرفیت امیدبخش توسعه ارتباطات روستایی
هاشمی با اشاره به فضاسازیهای رسانهای مسموم که معاندان و معارضان ایجاد میکنند، توسعه ارتباطات روستایی را یکی از مهمترین ظرفیتهای امیدبخش دانست و تأکید کرد که نقش ارتباطات در آموزش و تولید محتوا در مناطق کمتربرخوردار باید بهصورت هدفمند و پرقدرت برای افکار عمومی تبیین شود.
وی تجهیز مدارس روستایی به امکانات آموزشی مبتنی بر تولیدات داخلی و توجه به رویکرد محلهمحوری با استفاده از زیرساختهای ارتباطی را از دیگر محورهای ضروری در توسعه ارتباطات روستایی عنوان کرد.
در ابتدای این جلسه، نیکمحمد بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، گزارشی از وضعیت پوشش روستاها، روند اجرای پروژهها و چالشهای موجود ارائه کرد. وی تأمین تجهیزات ارتباطی، همکاری ضعیف برخی دستگاههای خدمترسان، مشکلات تأمین ارز و ترخیص تجهیزات و همچنین هزینههای نامتعارف را از مهمترین موانع پیشبرد سریع این طرح برشمرد.
در ادامه نشست، معاونان، مشاوران و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز دیدگاههای مستند خود را مطرح کردند و پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد و تسریع در روند اجرای پروژهها ارائه دادند.
سلسله نشستهای موسوم به «پنجشنبههای نظارتی» به صورت مستمر هر هفته برگزار میشود و طی آن عملکرد بخشهای مختلف وزارت ارتباطات با حضور وزیر و تیم تخصصی او مورد ارزیابی قرار میگیرد.