خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سوخت هواپیماهای بارورسازی ابرها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می شود

سوخت هواپیماهای بارورسازی ابرها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می شود
کد خبر : 1719816
لینک کوتاه کپی شد.

با تصویب هیات وزیران قیمت سوخت مورد نیاز هواپیماهای فعال در اجرای پروژه های بارورسازی ابرها حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش ایلنا، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین قیمت سوخت مورد نیاز هواپیماهای فعال در اجرای پروژه های بارورسازی ابرها با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت سوخت مورد نیاز هواپیماهایی که در چهارچوب اجرای پروژه های بارورسازی ابرها فعالیت می کنند معادل مبلغ سوخت هواپیماهای مسافربری و بر اساس جزء ۲-۱ بند ب تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه می شود.

شیوه نامه مربوط به معرفی هواپیماهایی که مشمول دریافت یارانه مذکور خواهند بود، توسط سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی وزارت نیرو و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.

 

سوخت هواپیماهای بارورسازی ابرها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می شود

بر اساس جزء ۲-۱ بند ب تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین می شود.

نرخ سوخت هواپیماها در بارورسازی ابرها ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها تعیین شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات