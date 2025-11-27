سوخت هواپیماهای بارورسازی ابرها با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می شود

به گزارش ایلنا، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین قیمت سوخت مورد نیاز هواپیماهای فعال در اجرای پروژه های بارورسازی ابرها با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت سوخت مورد نیاز هواپیماهایی که در چهارچوب اجرای پروژه های بارورسازی ابرها فعالیت می کنند معادل مبلغ سوخت هواپیماهای مسافربری و بر اساس جزء ۲-۱ بند ب تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه می شود.

شیوه نامه مربوط به معرفی هواپیماهایی که مشمول دریافت یارانه مذکور خواهند بود، توسط سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آب های جوی وزارت نیرو و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.

بر اساس جزء ۲-۱ بند ب تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین می شود.

