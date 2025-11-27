خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخش قابل توجهی از دریافت‌های پزشکان به‌صورت ارز، سکه و رمزارز است

بخش قابل توجهی از دریافت‌های پزشکان به‌صورت ارز، سکه و رمزارز است
کد خبر : 1719805
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافت‌های پزشکان به‌صورت ارز، سکه و رمزارز انجام می‌شود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح روند‌های نظارتی و کشفیات مربوط به تخلفات اقتصادی در حوزه پزشکی توضیح داد: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی به‌صورت رسمی و قابل رصد در سامانه‌های مالی ثبت می‌شود، اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حساب‌های افراد مرتبط مانند دستیاران، منشی‌ها یا نزدیکان ثبت می‌شود.

شاهین مستوفی افزود: در بررسی‌هایی که بر اساس آمار و گزارش‌ها در این حوزه انجام دادیم، سال گذشته توانستیم بیش از ۱۹۰۰ پزشک را که مشمول بررسی‌های مالیاتی بوده‌اند، شناسایی و اطلاعاتشان را اعلام کنیم.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبالغ مربوط به ویزیت پزشکان اهمیت اصلی ماجرا نیست، افزود: «مسئله جدی‌تر، پرداخت‌هایی است که در حوزه جراحی‌ها، عمل‌های زیبایی و خدمات تخصصی دریافت می‌شود. این حوزه نه تنها از نظر حجم معاملات گسترده‌تر است، بلکه به دلیل حساسیت و مخاطرات برخی خدمات برای بیماران، اهمیت بیشتری دارد.»

به گفته مستوفی، بخش عمده‌ای از این وجوه به‌صورت غیرشفاف و با روش‌هایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت می‌شود؛ روش‌هایی که ردیابی آنها دشوار و زمینه‌ساز فرار مالیاتی است.

او تأکید کرد: «این نوع پرداخت‌ها مشکلات زیادی برای مردم و همچنین نظام مالیاتی ایجاد می‌کند.»

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره پرداخت‌ها و تراکنش‌ها با رمزارز گفت: «استخراج و استفاده از رمزارز‌ها در بستر بلاک‌چین مسئله‌ای است که تمام کشور‌های دنیا با آن درگیر هستند و این موضوع فقط مخصوص ایران نیست اما برای برخورد مؤثر با آن نیازمند دسترسی به اطلاعات جهانی هستیم.»

شاهین مستوفی با اشاره به اقدامات فرابخشی گفت: «اگر بتوانیم به استاندارد‌های بین‌المللی و بانک‌های اطلاعاتی جهانی متصل شویم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. این موضوع اکنون در دستور کار بانک مرکزی به عنوان گام بعدی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز به صورت ویژه آن را دنبال می‌کند.»

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزود: «بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و مجموعه وزارت اقتصاد در این جلسات حضور دارند. امیدواریم با تصمیمات جدید و یکپارچه‌ای که در این حوزه در حال تصویب است، به‌زودی شاهد نتایج ملموس در زمینه شفافیت مالی، رمزارز‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی باشیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات