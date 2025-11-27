بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز است
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از دریافتهای پزشکان بهصورت ارز، سکه و رمزارز انجام میشود که مشکلات جدی برای مردم و نظام مالیاتی ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح روندهای نظارتی و کشفیات مربوط به تخلفات اقتصادی در حوزه پزشکی توضیح داد: بخشی از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی بهصورت رسمی و قابل رصد در سامانههای مالی ثبت میشود، اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حسابهای افراد مرتبط مانند دستیاران، منشیها یا نزدیکان ثبت میشود.
شاهین مستوفی افزود: در بررسیهایی که بر اساس آمار و گزارشها در این حوزه انجام دادیم، سال گذشته توانستیم بیش از ۱۹۰۰ پزشک را که مشمول بررسیهای مالیاتی بودهاند، شناسایی و اطلاعاتشان را اعلام کنیم.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبالغ مربوط به ویزیت پزشکان اهمیت اصلی ماجرا نیست، افزود: «مسئله جدیتر، پرداختهایی است که در حوزه جراحیها، عملهای زیبایی و خدمات تخصصی دریافت میشود. این حوزه نه تنها از نظر حجم معاملات گستردهتر است، بلکه به دلیل حساسیت و مخاطرات برخی خدمات برای بیماران، اهمیت بیشتری دارد.»
به گفته مستوفی، بخش عمدهای از این وجوه بهصورت غیرشفاف و با روشهایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت میشود؛ روشهایی که ردیابی آنها دشوار و زمینهساز فرار مالیاتی است.
او تأکید کرد: «این نوع پرداختها مشکلات زیادی برای مردم و همچنین نظام مالیاتی ایجاد میکند.»
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره پرداختها و تراکنشها با رمزارز گفت: «استخراج و استفاده از رمزارزها در بستر بلاکچین مسئلهای است که تمام کشورهای دنیا با آن درگیر هستند و این موضوع فقط مخصوص ایران نیست اما برای برخورد مؤثر با آن نیازمند دسترسی به اطلاعات جهانی هستیم.»
شاهین مستوفی با اشاره به اقدامات فرابخشی گفت: «اگر بتوانیم به استانداردهای بینالمللی و بانکهای اطلاعاتی جهانی متصل شویم، بسیاری از مشکلات حل میشود. این موضوع اکنون در دستور کار بانک مرکزی به عنوان گام بعدی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز به صورت ویژه آن را دنبال میکند.»
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزود: «بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و مجموعه وزارت اقتصاد در این جلسات حضور دارند. امیدواریم با تصمیمات جدید و یکپارچهای که در این حوزه در حال تصویب است، بهزودی شاهد نتایج ملموس در زمینه شفافیت مالی، رمزارزها و جلوگیری از فرار مالیاتی باشیم.»