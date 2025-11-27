خبرگزاری کار ایران
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته

مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته پایانی آبان با روندی افزایشی هم‌زمان با سردتر شدن هوا به مرز ۳ میلیارد مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان نشان می‌دهد که مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء هم‌زمان با کاهش دمای هوا روندی افزایشی داشته است. مجموع مصرف این بخش در پایان هفته به نزدیک ۳ میلیارد مترمکعب رسید که از رشد تدریجی تقاضا در روزهای پایانی آبان حکایت دارد.

بخش خانگی و تجاری در شنبه ۲۴ آبان، ۴۱۴.۸۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند و در یکشنبه ۲۵ آبان مصرف آن به ۴۲۱.۵۶ میلیون مترمکعب رسید. دوشنبه ۲۶ آبان نیز ۴۲۸.۴۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد و روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، عدد ۴۲۳.۱۳ میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

چهارشنبه ۲۸ آبان، ۴۲۷.۹۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی به مصرف رسید و پنج‌شنبه، ۲۹ آبان این رقم با رشد به ۴۳۹.۹۶ میلیون مترمکعب افزایش یافت. در نهایت جمعه ۳۰ آبان، مصرف این بخش به ۴۴۴.۱۰ میلیون مترمکعب رسید.

میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در هفته پایانی آبان، ۴۲۸.۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است؛ روند مصرف در این دوره افزایشی آرام اما پیوسته بود و هم‌زمان با سردتر شدن هوا و فعال شدن سامانه‌های گرمایشی کشور اتفاق افتاد.

