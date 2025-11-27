روند مبادلات ایران و روسیه روبه افزایش است
نوری با اشاره به افزایش روند مبادلات ایران و روسیه، گفت: حجم قابل توجهی از نهادههای دامی با منشأ روسی در بنادر شمالی کشور ذخیره شده که گامی مهم در جهت تقویت امنیت غذایی و پاسخگویی به نیازهای داخلی است.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه روابط ایران و فدراسیون روسیه، راهبردی و مورد تأکید مقامات ارشد دو کشور است، خاطرنشان کرد: پس از سفر دیماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، به مسکو و امضای معاهده جامع راهبردی میان ایران و روسیه، وزارت جهاد کشاورزی فعالیتهای خود را برای توسعه مناسبات با طرف روسی به ویژه در حوزه کشاورزی و غذا آغاز کرد.
وی اظهار داشت: در این مدت، قراردادهایی با شرکتهای روسی و تفاهمنامههای نیز با وزارت کشاورزی روسیه منعقد شد تا تجارت بین دو کشور را در این عرصه تسهیل کند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: روسیه یکی از بازارهای بسیار خوب برای برخی از محصولات کشاورزی ما است و همچنین بازار خوبی برای تهیه برخی از نیازهای ما به ویژه غلات و روغن میباشد.
وی ادامه داد: پس از امضای معاهده راهبردی، وزارت جهاد کشاورزی سعی کرد تأمین نیازهای کشور را در حوزه غلات متوجه روسیه کند.
نوری گفت: دلایل زیادی از جمله دسترسی مناسب و تسهیلاتی که در تفاهمنامهها ذکر شده است، به ویژه امکان مبادله کالاها با پول ملی و گشایش السی در روابط بانکی دو کشور، تجار و بازرگانان ایرانی را به کار با روسیه سوق داد.
وی ادامه داد: پس از امضای معاهده جامع راهبردی، روند مبادلات با روسیه رو به افزایش است به طوری که هماکنون در بنادر شمالی کشور، کالاهای زیادی در حوزه اقلام اساسی و نهادههای دامی که عمدتا از منشأ روسیه هستند، انبار شده و در حال نگهداری هستند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وضعیت نشان میدهد که رویکرد دو کشور در توسعه مناسبات، عملیاتی شده است؛ ما کار را شروع کردهایم و حتما توسعه نیز خواهیم داد.
نوری با بیان این که به دعوت وزیر کشاورزی روسیه به مسکو سفر کرده است، اظهار داشت: در این سفر در نشستی چندجانبه با برخی مقامات کشورهای دوست در حوزه قرنطینه محصولات دامی و کشاورزی و همچنین نشستی دوجانبه برای تکمیل اسناد همکاریهای دوجانبه شرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که ایران و روسیه به خوبی میتوانند نیازهای متقابل را تأمین کنند.
تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه
وزیر جهاد کشاورزی همچنین تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه را از دیگر اهداف وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به دسترسی ایران به کریدورهای حملونقل و آبهای آزاد، ایران میتواند ضمن تأمین برخی نیازهای خود از روسیه، وارد تجارت با این کشور و مجموعههای روسی شود و به مرکزی برای تبادل و تأمین اقلام غذایی در کشورهای منطقه تبدیل شود.
نوری در آغاز سفری دو روزه وارد مسکو شد تا با همتای روس خود و مدیران هولدینگهای بزرگ این کشور درباره توسعه همکاریهای کشاورزی، مبادله غلات و نهادههای دامی گفتوگو کند؛ سفری که میتواند فصل تازهای در روابط کشاورزی ایران و روسیه رقم بزند.