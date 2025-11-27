اولویت اول و آخر اصلاح اقتصاد آب و برق است

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: مسائل آب و تامین آب علاوه بر بعد مهندسی یک مسئله اجتماعی نیز است و فقط در ارتباط عمیق با مردم و باور به حل مشکل توسط مردم می توان امید تحول داشت. لذا به دنبال حکمرانی عدالت محور به جای حاکمیت در آب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر وزارت نیرو اصلاح اقتصاد برق و آب است، افزود: با همین هدف وارد وزارت نیرو شدم چرا که در غیر این صورت معتقدم که این همه رنجی که در این مدت متحمل شدیم بی‌فایده خواهد بود. ساخت نیروگاه، سد، خطوط انتقال آب، شبکه انتقال و .... همه در همین راستا بوده است.

به گفته علی‌آبادی افزایش جذابیت در محیط کسب و کار آب از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفت تا شاهد هدایت سرمایه به سمت حوزه آب باشیم.

وی با پیشنهاد اجرای چند طرح بزرگ در حوزه آب به منظور افزایش جذابیت در این حوزه، ادامه داد: با توجه به اینکه ما در کنار آب‌های شور زندگی می‌کنیم باید بتوانیم از این پتانسیل برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کنیم که یکی از همین طرح‌ها می‌تواند مربوط به شیرین‌سازی آب‌های شور باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه متعهد به تلاش در تولید و مصرف هستیم و نباید فقط به یک بخش توجه داشته باشیم، گفت: باید با درس گرفتن از شرایط فعلی آب را برای همیشه نجات دهیم و تلاش کنیم تا اقدامات ما در زمینه‌های کمیت، کیفیت و زمان بهره‌ور باشد.

وی همچنین به معاون جدید وزیر نیرو در امور آب و آبفا توصیه کرد تا موضوع بازچرخانی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و افزود: مساله شیرین‌سازی آب از مواردی است که لازم است در دوره جدید مدیریتی منابع آب مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

علی‌آبادی همچنین از معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو خواست تا فردی را برای تدوین اصلاح نظام آب انتخاب کند که بتواند راه حل‌ها و برنامه‌های خود را در همین راستا ارائه داده و عملی کند.

توجه به هوش مصنوعی از دیگر مواردی بود که وزیر نیرو در این مراسم به آن اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزار الکترونیکی مسیری است که باید آن را طی کنیم، با توجه به اینکه این حرکت بدون داشتن داده صحیح امکان‌پذیر نیست، بنابراین یافتن، جمع‌آوری داده‌ها و مدیریت آنها برای ما مهم است که می‌تواند با تحلیل خوب در نهایت منجر به خرد شود.

وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: همه این موارد بدون توجه به نیروی انسانی اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین باتوجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه وزارت نیرو است، نیاز است تا برای جذب، ارتقا و بکارگیری نیروی انسانی خوب نهایت تلاش خود را به کار ببریم.

