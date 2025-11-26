شناسایی ۴۰۰۰ هکتار سقف سوله قابل احداث نیروگاه خورشیدی

به گزارش ایلنا از ساتبا، محسن طرزطلب در آستانه برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت برق و انرژی های تجدید پذیر در کرمان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر در کرمان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: جنوب شرق کشور به لحاظ وجود صنایع بزرگ و مسئولیت هایی که براساس قانون برعهده صنایع نهاده شده است، ظرفیت های فراوانی برای ایجاد و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر دارد.

وی با اشاره به اولویت های در نظر گرفته شده برای توسعه نیروگاه های خورشیدی در بخش صنعت کشور عنوان کرد: ‌در‌ کنار مسئولیت های قانونی صنایع بزرگ، احداث نیروگاه ها و ایجاد شهرک های خورشیدی جزو‌ اولویت های ساتبا به شمار می رود.

رییس ساتبا به پتانسیل هایی که برای احداث نیروگاه خورشیدی در سقف سوله ها وجود دارد پرداخت و اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰۰ هکتار سقف سوله قابل احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.

طرزطلب، اولویت دوم را زمین های موجود در شهرک های صنعتی عنوان و بیان کرد: در این خصوص نیز ۵۰۰۰ هکتار زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است.

وی، ایجاد نواحی خورشیدی با توسعه شهرک های صنعتی موجود را اولویت سوم برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی با تامین زیر ساخت اتصال به شبکه، اولویت چهارم ساتبا برای توسعه نیروگاه های خورشیدی به شمار می رود.

معاون وزیر نیرو اضافه کرد: این سازمان از توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بومی سازی زنجیره ارزش خورشیدی که براساس نقشه راه این صنعت تدوین شده است،‌ حمایت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ساتبا، نخستین رویداد تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت برق از ۱۱ تا ۱۴ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی(جنوب شرق) کرمان برگزار خواهد شد و ساتبا با دو کارگاه با موضوع ارائه مدل های سرمایه گذاری و بررسی زمینه های توسعه نیروگاه های انشعابی از طریق پلتفرم های اینترنتی، در آن حضور خواهد شد.

این رویداد همچنین با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ساتکا)، برگزار خواهد شد؛ در این نمایشگاه بیش از ۴۰ شرکت فعال در زمینه انرژی‌های نو و صنعت برق گرد هم آمده‌اند تا تازه‌ترین تجهیزات، فناوری‌ها و دستاوردهای خود را ارائه کنند.

