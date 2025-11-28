ابلاغ رسمی شیوهنامه تأسیس و فعالیت آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «شیوهنامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی» را بهطور رسمی ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، این شیوهنامه با هدف حرفهایسازی فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی، استانداردسازی فعالیت آژانسها و تقویت حمایت از سرمایهگذاران خارجی تدوین شده و ضوابط دقیق صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز این آژانسها را مشخص کرده است.
بر اساس این شیوه نامه، متقاضیان مجوز تأسیس و سپس فعالیت اخذ مینمایند. آژانس ۶ ماهه (قابل تمدید حداکثر دو بار) و مجوز فعالیت ۲ ساله (قابل تمدید پس از ارزیابی عملکرد) خواهد بود.
آژانسها موظف به راهاندازی وبسایت فعال به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، تولید محتوای ترویجی به زبانهای انگلیسی، عربی و چینی، ارائه خدمات مشاوره کامل (قبل، حین و بعد از سرمایهگذاری) و تهیه مطالعات امکانسنجی پروژهها هستند متقاضیان تأسیس آژانس جذب سرمایهگذاری خارجی میتوانند درخواست و مدارک خود را به ایمیل ipa@investiniran.ir ارسال کنند.
شماره تماس ۳۹۹۰۲۱۵۸-۰۲۱ نیز برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است.
این اقدام سازمان سرمایهگذاری، گام بلندی در جهت شفافیت، استانداردسازی و سرعتبخشی به جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور محسوب میشود.