به گزارش ایلنا، این شیوه‌نامه با هدف حرفه‌ای‌سازی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استانداردسازی فعالیت آژانس‌ها و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تدوین شده و ضوابط دقیق صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز این آژانس‌ها را مشخص کرده است.

بر اساس این شیوه نامه، متقاضیان مجوز تأسیس و سپس فعالیت اخذ می‌نمایند. آژانس ۶ ماهه (قابل تمدید حداکثر دو بار) و مجوز فعالیت ۲ ساله (قابل تمدید پس از ارزیابی عملکرد) خواهد بود.

آژانس‌ها موظف به راه‌اندازی وب‌سایت فعال به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، تولید محتوای ترویجی به زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی، ارائه خدمات مشاوره کامل (قبل، حین و بعد از سرمایه‌گذاری) و تهیه مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها هستند متقاضیان تأسیس آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند درخواست و مدارک خود را به ایمیل ipa@investiniran.ir ارسال کنند.

شماره تماس ۳۹۹۰۲۱۵۸-۰۲۱ نیز برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است.

این اقدام سازمان سرمایه‌گذاری، گام بلندی در جهت شفافیت، استانداردسازی و سرعت‌بخشی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود.

