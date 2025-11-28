خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ رسمی شیوه‌نامه تأسیس و فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ابلاغ رسمی شیوه‌نامه تأسیس و فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
کد خبر : 1719441
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را به‌طور رسمی ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، این شیوه‌نامه با هدف حرفه‌ای‌سازی فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استانداردسازی فعالیت آژانس‌ها و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی تدوین شده و ضوابط دقیق صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز این آژانس‌ها را مشخص کرده است.

بر اساس این شیوه نامه، متقاضیان مجوز تأسیس و سپس فعالیت اخذ می‌نمایند. آژانس ۶ ماهه (قابل تمدید حداکثر دو بار) و مجوز فعالیت ۲ ساله (قابل تمدید پس از ارزیابی عملکرد) خواهد بود.

آژانس‌ها موظف به راه‌اندازی وب‌سایت فعال به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، تولید محتوای ترویجی به زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی، ارائه خدمات مشاوره کامل (قبل، حین و بعد از سرمایه‌گذاری) و تهیه مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها هستند متقاضیان تأسیس آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند درخواست و مدارک خود را به ایمیل ipa@investiniran.ir ارسال کنند.

شماره تماس ۳۹۹۰۲۱۵۸-۰۲۱ نیز برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است.

این اقدام سازمان سرمایه‌گذاری، گام بلندی در جهت شفافیت، استانداردسازی و سرعت‌بخشی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات