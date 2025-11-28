معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به ابزارهای جدید بورس برای جذب سرمایه‌ها در این شرایط نااطمینانی اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در تامین سرمایه برای واحد‌های تولیدی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. سرمایه گذاری در بازار سرمایه با ضمانت‌های لازم انجام می‌شود و بازار سرمایه در واقع نقش واسط بین تامین کننده سرمایه و متقاضی سرمایه را ایفا می‌کند و ضمانت‌ها و نظارت‌های لازم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این ابزارها تعریف شده شرایطی را فراهم می‌کند که متقاضایان وارد عام پروژه ها شوند و یک اطمینان دو طرفه ایجاد می‌شود، ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه ابزارهایی را در حال تعریف داریم که از لحاظ تعهد برای تامین مالی، شبیه ابزارهای بانکی کار کنند و تضامین لازم اخذ و تامین مالی انجام می‌شود.

عضو شورای عالی بورس گفت: در برخی از موارد مشارکت مردم در پروژه‌ها از طریق بورس مطرح می‌شود و پروژه‌ها تعریف شده و این امکان وجود دارد که مردم به طور شفاف وضعیت پروژه را در کدال بررسی و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در آن پروژه را ارزیابی کنند.

آقاپور افزود: درباره پروژه‌های پتروشیمی اطمینان ١٠٠ درصدی در سود آوری وجود دارد و قاعدتا مشارکت در این پرژوه می‌تواند با ضریب ریسک پایین و اطمینان بالا، سودآور باشد. باید سرمایه‌گذاری مردمی در این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه را نهادینه کنیم و البته این اقدامات نیاز به سواد مالی دارد و این اقدام اساسا حرکت به سمت ورود نقدینگی به بازار سرمایه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تعریف پروژه‌های محبوب برای جذب سرمایه‌گذاری در بورس تاکید کرد: ابزارهای لازم برای سلف ارزی در بازار سرمایه تعریف کرده‌ایم که البته برای راه‌اندازی این ابزار با چند موانع جزیی قانونی مواجه شدیم که در حال رفع این موانع هستیم.

عضو شورای عالی بورس گفت: یکی از مهمترین مخاطبان و سرمایه‌گذاران، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که این قشر علاقه‌مند به مشارکت در پروژه‌های داخلی هستند، به ویژه اینکه نرخ سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخل ایران، برای خارجی‌ها جذاب است. از این رو پروژه‌های ارزی و اوراق سلف ارزی برای جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج تعریف می‌کنیم و اولین بار است که این ابزار کلید می‌خورد.

آقاپور افزود: نرخ بازدهی پروژه‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج بسیار جذاب است و سود آن از سرمایه‌گذاری در خارج بسیار بیشتر است.

انتهای پیام/