خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی کلید خورد

احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی کلید خورد
کد خبر : 1719266
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران از آغاز اجرای طرح تأمین برق چاه‌های کشاورزی با نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

به گزارش ایلنا، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز اجرای طرح تأمین برق چاه‌های کشاورزی با نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه انرژی، جلوگیری از قطعی برق و استفاده بهینه از منابع طبیعی در حال اجرا است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۷۰۰ انشعاب چاه کشاورزی با دیماند بالای ۱۰۰ مگاوات در استان افزود: بر اساس برنامه سه‌ساله تدوین‌شده، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای تأمین برق این چاه‌ها پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، مقرر شده است ۲۰ نیروگاه خورشیدی متمرکز و شش‌مگاواتی در شهرستان‌های مختلف استان ایجاد شود و بهره‌برداران چاه‌ها به‌صورت عضو و سهامدار در این نیروگاه‌ها مشارکت کنند.

برادری تصریح کرد: تاکنون ۱۱۲ چاه کشاورزی با ظرفیت ۳۳.۷ مگاوات برای اجرای این طرح در سامانه «مهرسان» ثبت و به شرکت‌های توزیع برق شهرستان‌ها معرفی شده‌اند که برای اجرای آنها اعتباری بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی گامی مؤثر در پایداری تولید، صرفه‌جویی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان تهران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات