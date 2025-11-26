خبرگزاری کار ایران
عربستان و ایتالیا 22 قرارداد سرمایه گذاری امضا کردند

کد خبر : 1719252
عربستان و ایتالیا، 22 قرارداد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در جریان مجمع سرمایه گذاری و تجارت دو کشور امضا کردند

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رسمی عربستان، ریاض و رم، 22 قرارداد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در جریان مجمع سرمایه گذاری و تجارت عربستان و ایتالیا امضا کردند.

این مجمع با شراکت وزارت سرمایه گذاری عربستان و وزارت خارجه ایتالیا در ریاض برگزار شد.

در این مجمع آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا و خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان حضور داشتند.

همچنین این مجمع میزبان بیش از 1500 نفر و بیش از 600 شرکت ایتالیایی بود.

قراردادهایی که ریاض و رم امضا کردند در بخش‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات، واردات و صادرات، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، آب، فرهنگ و ورزش بود.

پیش از این نیز فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان و تایانی در ریاض دیدار و درباره روابط دوجانبه و فرصت‌های تقویت همکاری مشترک و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند.

 

