خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روزهای شلوغ کیش

روزهای شلوغ کیش
کد خبر : 1719207
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد کیش در تصمیمی تازه، ورود برخی خودروها مانند پراید، پیکان، ون، اتوبوس و تاکسی‌های زرد به جزیره را ممنوع کرد. این اقدام با هدف مدیریت ترافیک، کاهش بار خودرو و بهبود کیفیت زندگی در جزیره انجام شده است.

ایلنا؛ در دو هفته اخیر، جزیره کیش روزهای پرخبر و متفاوتی را پشت سر گذاشته است؛ از رویدادهای اقتصادی و نمایشگاهی گرفته تا تحولات فرهنگی، باستان‌شناسی و تصمیمات مدیریتی شهری.
در حوزه اقتصاد، برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (KishINVEX 2025) و همچنین چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران، کیش را برای چند روز به مرکز رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و دریایی کشور تبدیل کرد.
حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و تمرکز این رویدادها بر سرمایه‌گذاری، تجارت دریایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نشان داد کیش همچنان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و مالی کشور است.
 

روزهای شلوغ کیش

 
در کنار این تحولات اقتصادی، حوزه فرهنگ و گردشگری هم روزهای پرحرکتی را تجربه کرد. انتشار فراخوان جشنواره فیلم کوتاه موج کیش، برپایی ششمین نمایشگاه کتاب کیش با حضور صدها ناشر و همچنین تلاش‌ها برای توسعه گردشگری تجربه‌محور از طریق صنایع‌دستی، جایگاه فرهنگی جزیره را پررنگ‌تر کرد. این اقدامات نشان می‌دهد کیش می‌خواهد از یک مقصد صرفاً تفریحی، به یک مرکز فرهنگی فعال نیز تبدیل شود.
 
در حوزه میراث فرهنگی، فصل جدید کاوش‌ها در شهر باستانی هریره به کشف سفال‌های چینی وارداتی انجامید؛ یافته‌هایی که بار دیگر بر نقش تاریخی کیش در تجارت دریایی و پیوندهای قدیمی آن با شرق آسیا تأکید می‌کند.
همچنین، طبق گزارش‌های رسمی، تردد هوایی (پروازها و تعداد مسافران) در فرودگاه کیش در آبان ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با افزایش قابل توجهی روبرو شده؛ یعنی گردشگری و سفر به کیش دوباره رونق گرفته است. 
 
از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد کیش در تصمیمی تازه، ورود برخی خودروها مانند پراید، پیکان، ون، اتوبوس و تاکسی‌های زرد به جزیره را ممنوع کرد. این اقدام با هدف مدیریت ترافیک، کاهش بار خودرو و بهبود کیفیت زندگی در جزیره انجام شده است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد کیش در مسیر یک «بازتعریف چندبعدی» قرار دارد: از یک‌سو تقویت اقتصاد و تجارت؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ، گردشگری باکیفیت و هویت تاریخی؛ و همزمان تلاش برای سامان‌دهی شهری و ارتقای زیرساخت‌ها. این ترکیب، تصویری جدید از آینده کیش ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن اقتصاد، فرهنگ و میراث در کنار یکدیگر دیده می‌شوند.

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه

 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات