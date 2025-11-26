روزهای شلوغ کیش

در حوزه اقتصاد، برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (KishINVEX 2025) و همچنین چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران، کیش را برای چند روز به مرکز رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و دریایی کشور تبدیل کرد.

حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و تمرکز این رویدادها بر سرمایه‌گذاری، تجارت دریایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نشان داد کیش همچنان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و مالی کشور است.

در کنار این تحولات اقتصادی، حوزه فرهنگ و گردشگری هم روزهای پرحرکتی را تجربه کرد. انتشار فراخوان جشنواره فیلم کوتاه موج کیش، برپایی ششمین نمایشگاه کتاب کیش با حضور صدها ناشر و همچنین تلاش‌ها برای توسعه گردشگری تجربه‌محور از طریق صنایع‌دستی، جایگاه فرهنگی جزیره را پررنگ‌تر کرد. این اقدامات نشان می‌دهد کیش می‌خواهد از یک مقصد صرفاً تفریحی، به یک مرکز فرهنگی فعال نیز تبدیل شود.

در حوزه میراث فرهنگی، فصل جدید کاوش‌ها در شهر باستانی هریره به کشف سفال‌های چینی وارداتی انجامید؛ یافته‌هایی که بار دیگر بر نقش تاریخی کیش در تجارت دریایی و پیوندهای قدیمی آن با شرق آسیا تأکید می‌کند.

همچنین، طبق گزارش‌های رسمی، تردد هوایی (پروازها و تعداد مسافران) در فرودگاه کیش در آبان ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با افزایش قابل توجهی روبرو شده؛ یعنی گردشگری و سفر به کیش دوباره رونق گرفته است.

از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد کیش در تصمیمی تازه، ورود برخی خودروها مانند پراید، پیکان، ون، اتوبوس و تاکسی‌های زرد به جزیره را ممنوع کرد. این اقدام با هدف مدیریت ترافیک، کاهش بار خودرو و بهبود کیفیت زندگی در جزیره انجام شده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد کیش در مسیر یک «بازتعریف چندبعدی» قرار دارد: از یک‌سو تقویت اقتصاد و تجارت؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ، گردشگری باکیفیت و هویت تاریخی؛ و همزمان تلاش برای سامان‌دهی شهری و ارتقای زیرساخت‌ها. این ترکیب، تصویری جدید از آینده کیش ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن اقتصاد، فرهنگ و میراث در کنار یکدیگر دیده می‌شوند.