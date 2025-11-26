ضرورت ساخت شهرک صنعتی "قره سو"/ پایان لایروبی خزر تا پایان امسال

هاشم قهرمانی، مدیر شهرک صنعتی آستارا در بازدید اصحاب رسانه از این شهرک که به همت سازمان بسیج رسانه استان گیلان و به مناسبت هفته بسیج و در راستای برگزاری اردوی راویان پیشرفت برگزار شد، عنوان کرد: شهرک صنعتی آستارا در سال ۸۶ تاسیس شد و در حال حاضر به سطحی از رشد در تولید رسیده که محصولات مختلفی به کشورهای اروپایی از جمله نروژ و بلژیک صادر می‌کند.

وی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی سبب رشد و رونق تولید در کشور شد. هرچند تولیدکنندگان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما توجه به تولید و تولیدکننده به عنوان محور حرکت اقتصاد توسط مسئولان جای خرسندی دارد.

قهرمانی همچنین با ذکر آماری عنوان کرد: در راستای پیشرفت و توسعه شهرک صنعتی آستارا ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ماشین‌های آتش‌نشانی و بیش از ۵ میلیارد تومان نیز هزینه تکمیل و ساخت ساختمان این بخش شده است. این ایستگاه آتش‌نشانی علاوه بر خدمت‌رسانی به شهرک صنعتی می‌تواند به سایرین نیز خدمات ارائه دهد.

نیاز آستارا به یک شهرک صنعتی جدید

مدیر شهرک صنعتی آستارا همچنین متذکر شد: شهرک صنعتی قره سو با مصوبه هیات وزیران و با توجه به شرایط اقتصادی و رو به رشد آستارا قرار بر تاسیس بود که البته با حمایت‌های نماینده شهر و فرماندار این مسأله پیگیری شد و تا حدی نیز این پیگیری ها موفق بوده اما هنوز تاسیس آن قطعی نشده است.

وی با بیان اینکه در شهرک صنعتی آستارا ۱۷۵ نیروی زن و مرد اشتغال دارند، اضافه کرد: قرار است شهرک صنعتی آستارا به عنوان هاب کشاورزی نیز معرفی شود. ما در نظر داریم که بر اساس مصوبه هیات وزیران محصولات کشاورزی که حدود ۹۲ درصد آن در از آستارا صادر می‌شود، به صورت گلخانه‌ای در آستارا تولید،سورت و بسته‌بندی و صادر شود، چرا که این موضوع رونق در کشاورزی و اشتغال زایی را به دنبال دارد.

سهم مغفول آستارا در تولیدات صنعتی

در ادامه بازدید از شهرک صنعتی آستارا واحد صنعتی تولید میلگرد با توجه به ناترازی‌های انرژی ماهانه هزار تن میلگرد تولید می‌کنند در عین حال واحد صنعتی تولید ظروف لعابی در این شهرک تنها واحد تولید ظروف لعابی در کشور است که محصولات آن به خارج از کشور نیز صادر می‌شود.همچنین، ساخت دستگاه‌های کارخانجات آرد (که فقط در کشور سه واحد تولیدی این دستگاه‌ها وجود دارد) از جمله افتخارات این شهرک محسوب می شود.

رشد عبور ومرور کشتی‌های تجاری تا پایان سال

در ادامه بازدید از مجتمع بندری آستارا،بهمن کاظم زاده، مدیر مجتمع بندری کاوه در آستارا نیز در جمع خبرنگاران گفت: چهل روز پیش یک کشتی تجاری از آستارا عبور کرده و امیدواریم پس از لایروبی و تا پایان سال عبور و مرور کشتی‌ها افزایش یابد.

وی عنوان کرد: آستارا تنها بندر کشور است که هر سه مرز ریلی، دریایی و جاده‌ای را داراست که امیدواریم با کریدور شمال به جنوب شاهد شکوفایی اقتصادی این منطقه و انعکاس آن در اقتصاد کشور باشیم.

به گفته، وی ما به زودی می‌توانیم شاهد پروژه‌های توسعه زیرساخت‌ و افزایش ظرفیت‌های تجاری این بندر و طرح‌هایی که هدف آنها تسهیل تجارت و تقویت اقتصاد گیلان و کشور است باشیم.

