سازوکار سهمیه بنزین خودروهای نوشماره در کارگروه تصمیمگیری میشود
وزیر نفت با اعلام اینکه تعیین سازوکار و زمان حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره در کارگروهی متشکل از دستگاههای مسئول تصمیمگیری میشود، گفت: این تصمیمگیری بر اساس اجماع و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (سهشنبه، چهارم آذر) با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی برای تعیین سازوکار و زمان حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره اظهار کرد: تصمیمگیریها در این کارگروه متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و بر پایه اجماع گرفته میشود تا مشخص شود خودروهای نوشماره از چه زمانی مشمول قاعده حذف سهمیههای ۶۰ لیتری و ۱۰۰ لیتری میشوند.
وی ادامه داد: چگونگی اعمال این مصوبه افزون بر خودروهای نوشماره، برای خودروهای مناطق ویژه و آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی که در این سازوکار تعریف شده، با مدلی در این کارگروه بررسی میشود.
وزیر نفت در توضیح تعریف خودروهای نوشماره اظهار کرد: منظور از نوشماره، خودرویی است که برای نخستینبار شمارهگذاری میشود و تازه از کارخانه خارج شده است.