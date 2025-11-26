خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

پشت پرده افزایش چندبرابری قیمت گوجه فرنگی/ کاهش نرخ در راه است

پشت پرده افزایش چندبرابری قیمت گوجه فرنگی/ کاهش نرخ در راه است
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به دلایل گرانی قیمت گوجه فرنگی در بازار، گفت: قیمت گوجه فرنگی تا ۱۰ روز آینده کاهش می‌یابد.

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر، گفت: گوجه‌ فرنگی در دو ماه اخیر، نوسان قیمتی شدیدی را تجربه کرده است. 

ماجرای چند برابر شدن قیمت گوجه فرنگی 

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت گوجه فرنگی در عمده‌فروشی‌ها یک مرتبه از کیلویی ۱۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. 

یاوری در مورد دلایل گرانی قیمت گوجه فرنگی در دو ماه اخیر، گفت: گوجه فرنگی در دو ماه اخیر تنها از استان فارس به بازار عرضه می‌شد. از طرفی، صادرات بی‌رویه گوجه فرنگی در ماه‌های مهر و آبان به کشورهای پاکستان و عراق موجب شد تا قیمت آن چند برابر شود. 

گوجه فرنگی جنوبی به بازار می‌آید 

رئیس اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این سوال که «آیا قیمت گوجه فرنگی در روزهای آینده کاهش می‌یابد؟» گفت: در حال حاضر شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار هستیم؛ اما احتمالاً با ورود انبوه گوجه فرنگی بوشهر و خوزستان نهایتا تا ۱۰ روز آینده قیمت این محصول کاهشی خواهد شد. 

یاوری با بیان اینکه هم‌اکنون نوبرهای گوجه فرنگی استان‌های بوشهر و خوزستان اعم از بهبهان به بازار آمده است، گفت: در ۱۰ روز آینده قیمت گوجه فرنگی علاوه بر کاهش، ثبات نیز خواهد یافت. 

صادرات به شرطی انجام شود که به سفره مردم آسیب نزند 

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: صادرات گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد، اما با افزایش تولید، صادراتِ این محصول، آسیبی به بازار وارد نمی‌کند، اما در دو ماه مهر و آبان به دلیل اینکه گوجه فرنگی تولید داخل تنها نیاز کشور را تامین می‌کرد. با صادرات این محصول، قیمت آن به یکباره از ۱۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید. 

یاوری با بیان اینکه ما مخالف صادرات و ارزآوری آن برای کشور نیستیم، افزود: صادرات باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و زمانی انجام شود که آسیبی به سفره مردم وارد نشود. 

قیمت گوجه فرنگی در عمده‌فروشی‌ها به کیلویی ۶۵ هزار تومان رسید 

رئیس اتحادیه بارفروشان در مورد قیمت گوجه فرنگی در عمده‌فروشی‌ها گفت: قیمت گوجه فرنگی به صورت عمده بین ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان است و مغازه‌داران با ۳۵ درصد سود، آن را عرضه می‌کنند. 

یاوری افزود: بدین ترتیب اگر قیمت گوجه‌فرنگی در عمده‌فروشی‌ها  رو ۶۰ هزار تومان باشد، در خرده‌فروشی کیلویی ۸۰ هزار تومان است.

