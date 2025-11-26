معاون وزیر جهاد کشاورزی:
۹۰ درصد زعفران جهان در ایران کشت میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران کشت میشود و از این میزان، بیش از ۹۰ درصد تولید کشور در استان خراسان رضوی متمرکز است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی به پروژههای مشترک وزارت جهاد کشاورزی با سازمان فائو در حوزه باغبانی اشاره کرد و افزود: زعفران به عنوان مهمترین گیاه دارویی جهان، در ایران جایگاه ویژهای دارد و بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت آن قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ارزش اقتصادی و دارویی زعفران، بر لزوم توسعه زنجیره ارزش و تضمین کیفیت آن تأکید کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید زعفران گفت: بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران کشت میشود و از این میزان، بیش از ۹۰ درصد تولید کشور در استان خراسان رضوی متمرکز است.
وی افزود: ایران به عنوان خاستگاه اصلی زعفران جهان، نهتنها در تولید این گیاه دارویی و ارزشمند پیشرو است، بلکه نقش تعیینکنندهای در توسعه زنجیره ارزش، تضمین کیفیت و صادرات آن دارد.
برومندی با تأکید بر اهمیت توجه به استانداردهای جهانی در تولید زعفران، خاطرنشان کرد: تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که با بهرهگیری از دانش علمی، تجربیات داخلی و همکاری با نهادهای بینالمللی، جایگاه زعفران ایران را در بازارهای جهانی تقویت کند.
وی تصریح کرد: تمرکز کشت در خراسان رضوی فرصتهای بینظیری برای توسعه اشتغال، ارتقای کیفیت محصول و افزایش صادرات فراهم کرده است و برگزاری این کارگاهها، زمینهای برای انتقال دانش و بهترین شیوههای کشاورزی به فعالان این حوزه فراهم میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در ادامه این سفر در دیدار و گفتگو با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نقش این استان در تولید محصولات کشاورزی کشور بهویژه زعفران، اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیتهای بزرگ و تأثیرگذاری در بخش کشاورزی برخوردار است و میتواند در تحقق اهداف ملی حوزه باغبانی و تولیدات راهبردی نقش برجستهتری ایفا کند.
وی ضمن قدردانی از تلاشها و برنامههای سازمان جهاد کشاورزی استان، بر ضرورت توسعه همکاریها، ارتقای سطح دانش کشاورزان، افزایش بهرهوری و توجه جدی به زنجیره ارزش محصولات باغبانی تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گزارشی از وضعیت تولید، چالشها و برنامههای استان در حوزه باغبانی ارائه کرد و خواستار حمایتهای بیشتر برای توسعه زیرساختها، ارتقای تکنولوژیهای نوین و بهبود کیفیت تولیدات شد.