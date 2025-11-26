به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی به پروژه‌های مشترک وزارت جهاد کشاورزی با سازمان فائو در حوزه باغبانی اشاره کرد و افزود: زعفران به عنوان مهم‌ترین گیاه دارویی جهان، در ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت آن قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ارزش اقتصادی و دارویی زعفران، بر لزوم توسعه زنجیره ارزش و تضمین کیفیت آن تأکید کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید زعفران گفت: بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران کشت می‌شود و از این میزان، بیش از ۹۰ درصد تولید کشور در استان خراسان رضوی متمرکز است.

وی افزود: ایران به عنوان خاستگاه اصلی زعفران جهان، نه‌تنها در تولید این گیاه دارویی و ارزشمند پیشرو است، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه زنجیره ارزش، تضمین کیفیت و صادرات آن دارد.

برومندی با تأکید بر اهمیت توجه به استانداردهای جهانی در تولید زعفران، خاطرنشان کرد: تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که با بهره‌گیری از دانش علمی، تجربیات داخلی و همکاری با نهادهای بین‌المللی، جایگاه زعفران ایران را در بازارهای جهانی تقویت کند.

وی تصریح کرد: تمرکز کشت در خراسان رضوی فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه اشتغال، ارتقای کیفیت محصول و افزایش صادرات فراهم کرده است و برگزاری این کارگاه‌ها، زمینه‌ای برای انتقال دانش و بهترین شیوه‌های کشاورزی به فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در ادامه این سفر در دیدار و گفتگو با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نقش این استان در تولید محصولات کشاورزی کشور به‌ویژه زعفران، اظهار کرد: خراسان رضوی از ظرفیت‌های بزرگ و تأثیرگذاری در بخش کشاورزی برخوردار است و می‌تواند در تحقق اهداف ملی حوزه باغبانی و تولیدات راهبردی نقش برجسته‌تری ایفا کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها، ارتقای سطح دانش کشاورزان، افزایش بهره‌وری و توجه جدی به زنجیره ارزش محصولات باغبانی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گزارشی از وضعیت تولید، چالش‌ها و برنامه‌های استان در حوزه باغبانی ارائه کرد و خواستار حمایت‌های بیشتر برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای تکنولوژی‌های نوین و بهبود کیفیت تولیدات شد.

