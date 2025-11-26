رضا مردانی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شهربازی‌داران ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت شهربازی‌ها در فصل سرما اظهار کرد: شهربازی در فصل‌های گرم سال بیشتر مشتری دارد و پیک کار این صنف در فصل تابستان است که هم هوا مناسب است و هم مدارس تعطیل هستند که ما این دوره پیک را از دست دادیم اما در زمستان و با سرد شدن هوا استقبال از شهربازی‌ها تقریباً به صفر می‌رسد.

وی افزود: بازگشایی مدارس نیز این رکود را تشدید کرده است و همواره در نیمه دوم سال، شهربازی‌ها با کاهش شدید مشتری مواجه می‌شوند. در این فصل ما بیشتر تمرکزمان بر روی مراکز سرپوشیده است که در فصل سرما فضای مناسب‌تری دارند.

از جنگ و مناسبت‌ها تا فشار اقتصادی

رئیس انجمن صنفی شهربازی‌داران، امسال را یکی از بدترین سال‌های صنعت شهربازی توصیف کرد و گفت: از ابتدای سال به‌دلیل جنگ، مناسبت‌هایی مانند ماه محرم و ماه رمضان و شرایط اجتماعی، بسیاری از شهربازی‌های روباز عملاً نیمه‌تعطیل بودند.

وی افزود: حتی پس از گذشت این ایام، شهربازی‌ها نتوانستند به حالت عادی برگردند و قبل از اینکه فرصتی برای احیای بازار ایجاد شود، وارد فصل سرما شدند.

افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران

مردانی با اشاره به رشد شدید هزینه‌های جاری واحد‌های صنفی تأکید کرد: امسال سرمایه‌گذاران سودی نکردند و بسیاری از مجموعه‌ها ممکن است ضرر هم داده باشند.

او افزود: حقوق پرسنل افزایش شدیدی داشته است. قطعات، تجهیزات مصرفی و حتی روغن دستگاه‌ها چند برابر شده‌اند و در کنار آن تمام هزینه‌های نگهداری دستگاه‌ها بالا رفته اما درآمد کاهش یافته است.

مردانی توضیح داد: شهربازی‌ها به‌دلیل ماهیت سرگرمی‌محور، در اولویت سبد هزینه‌ای خانواده‌ها نیستند و وقتی شرایط اقتصادی مردم سخت می‌شود، اولین گزینه‌ای که حذف می‌شود تفریح است.

عدم صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری جدید در شهربازی‌های روباز

رئیس انجمن صنفی شهربازی‌داران گفت: در وضعیت فعلی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست وارد صنعت شهربازی روباز شود، زیرا نه تنها بازگشت سرمایه طولانی است، بلکه سودی هم باقی نمی‌ماند.

او گفت: شهرداری‌ها اجاره‌ها را بالا می‌برند و به مشکلات سرمایه‌گذار توجهی ندارند. ما نیز توان افزایش حقوق کارگران را نداریم پس چگونه باید سرمایه‌گذاری جدیدی صورت بگیرد؟

وی افزود: بسیاری از فعالان این حوزه اکنون تنها به این فکر می‌کنند که شهربازی‌شان بچرخد و پرسنل تأمین شوند، نه اینکه سودی حاصل شود.

مردانی توضیح داد: با کاهش فعالیت در فصل سرد، اکنون زمان انجام تعمیرات سالانه، بازسازی دستگاه‌ها و اخذ استانداردهای ادواری است.

وی در ادامه گفت: همکاران ما در زمستان مشغول بازسازی و استانداردسازی تجهیزات هستند اما این کار نیز هزینه‌بر شده و فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند.

بحران چندساله صنعت شهربازی، از کرونا تا تورم‌های سنگین

رئیس انجمن صنفی، وضعیت امروز این صنعت را نتیجه چندسال فشار مستمر دانست و یادآور شد: صنعت شهربازی یکی از اولین صنوفی بود که در کرونا تعطیل شد و آخرین صنفی هم بود که اجازه فعالیت گرفت. هنوز از تبعات آن دوران خارج نشده بودیم که شرایط اقتصادی امسال، اوضاع را دوباره بحرانی کرد.

وی تأکید کرد: اگر شرایط حمایتی ایجاد نشود، احتمال خروج سرمایه‌گذاران از این صنعت جدی است.

ضرورت حمایت فوری از صنعت شهربازی

رضا مردانی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور گفت: صنعت شهربازی به حمایت نیاز دارد. اگر قرار باشد همین روند ادامه پیدا کند، فعالان این حوزه نه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارند و نه توان اداره مجموعه‌های موجود را خواهند داشت.

او تاکید کرد: برای حفظ اشتغال، استانداردسازی مستمر و ادامه فعالیت شهربازی‌ها، مساعدت شهرداری‌ها، کاهش فشارهای مالی و نگاه حمایتی دولت ضروری است.

