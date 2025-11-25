خبرگزاری کار ایران
با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی؛

عرضه ارز صادرات زنجیره فلزی در تالار دوم این هفته عملیاتی می‌شود

کد خبر : 1718746
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، عرضه ارز صادراتی زنجیره فلزی کشور در تالار دوم، این هفته عملیاتی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی‌نژاد اعلام کرد: با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با همکاران بانک مرکزی و در راستای افزایش رقابت‌پذیری زنجیره فلزی کشور تفاهمی صورت گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی منتقل شود.

به گفته معاون وزیر صمت، این اقدام با هدف افزایش رونق فروش و صادرات، زنجیره، افزایش شفافیت در صادرات، بازگشت ارز و بهبود وضعیت کسب و کار زنجیره فلزی کشور، این تفاهم صورت گرفت.

سمیعی‌نژاد تصریح کرد: به سبب آنکه وزارت صمت به دنبال ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور و افزایش جذابیت صادرات در انتهای زنجیره است، درصد انتقال ارز به تالار دوم با توجه به ارزش افزوده ایجادی، افزایش می‌یابد به طوری که محصولات با ارزش افزوده بالاتر، دارای مشوق‌های بیشتر به منظور صادرات هستند.

