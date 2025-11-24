رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به ایلنا:
آغاز طرح مسکندار کردن دهکهای پایین در ٢٠٢٠ محله/تامین مسکن به وسع فقرا
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: طرح مسکندار کردن دهکهای پایین در ٢٠٢٠ محله آغاز شده و در این طرح افراد مشمول با هر میزان وسع پرداخت، خانهدار میشوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت تمامی مسکن خانوار ٢٠٢٠ محله شناسایی شده از دامهای کم درآمد اظهار داشت: در ۲۰۲۰ محله ١٩ میلیون و ۷۰۰ هزار جمعیت زندگی میکنند که اغلب بافت این محلات یا بافتهای فرسوده و یا حاشیه نشین هستند.
وی ادامه داد: برای بازسازی و نوسازی این محلات ساختار مدیریتی توسط خود مردم ایجاد شده و کسی خارج از مردم در این ساختار حضور ندارد به طوریکه هر کوچه یک شهردار از اعضای خود اهالی دارد بنابراین هر ٣٠ الی ۴٠ خانوار، ۴۰ ساکن در کوچه یک نماینده دارند که شهردار کوچه است. هر ١٠ الی ١٢ کوچه یک پهنه مشخصی دارند که مسئول پهنه از خود مردم است.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: کل یک محله یک مسئول خانه دارد که آن مسئول هم منتخب همان ساکنین است و نهادهایی مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر، بهزیستی و ... این پهنهها را پشتیبانی میکنند و ارتباط نهادها با این محلات از طریق مسئول خانه انجام میشود.
آقامحمدی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه هزینه خانه داری برای متقاضیان واجد شرایط در ٢٠٢٠ محله چقدر تمام میشود، گفت: مدل تامین مسکن در این محلات متفاوت است مانند الگوی نهضت ملی مسکن نیست که برای افراد در مدت زمان مشخصی آوردهای تعیین شود و اجبار به پرداخت آن عدد باشند در صورت عدم تامین مالی، از این طرح حذف شوند . در این محلات از واجدان شرایط سوال میشود که میزان وسع برای تامین خانه چقدر است و بر اساس توان او مسکن طراحی میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۹ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که برای مثال عدهای گفتند ۵٠ میلیون تومان توان پرداخت دارند و عدهای هم ۵٠٠ میلیون تومان. این گروهها در قالب تعاونی قرار میگیرند و این واحدها تعاونی سازی میشوند و ثبت نام از طریق اتاق تعاون انجام شدهاست. بنیاد مسکن هم با اجرای این طرح همکاری میکند اما این طرح توسط مردم همین محلات به اجرا میرسد.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به پوشش بیمه سلامت این افراد ساکن این محلات تاکید کرد: در این محلات یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه نداشتند که در حال حاضر همه افراد ساکن در این محلات بیمه هستند و همچنین برای تامین هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج برای آنها صندوقی ایجاد کردیم و با کددار کردن افراد هزینه درمان برای مبتلایان و بیماران ساکن در این محلات رایگان خواهد بود.