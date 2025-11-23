خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن:

احتمال افزایش وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان

احتمال افزایش وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان
کد خبر : 1718195
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن از احتمال افزایش وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان خبرداد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احتمال دارد وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان برسد، اظهار داشت: بنیاد مسکن در چند حوزه از جمله مسکن محرومان، نهضت ملی مسکن و مسکن روستایی فعالیت دارد و موظف است در اجرای این طرح‌ها در کنار دولت باشد. تسهیلات این طرح‌ها از دولت گذشته در چند مرحله افزایش یافت و در حال حاضر هم پیگیر تصویب افزایش تسهیلات و اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن موظف با نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است که در حال حاضر تسهیلات مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است. 

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: افزایش سقف تسهیلات به تأمین منابع توسط دولت و قدرت بازپرداخت اقساط خانوار خواهد بستگی دارد، بنیاد مسکن پیشنهادهایی برای افزایش تسهیلات ارائه کرده و معمولا سالانه سقف وام تا ۵٠ و ١٠٠ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. 

روحانی‌نژاد با بیان اینکه با این طرح و با آورده خانوار امکان تامین یک واحد مسکونی ۷۰ متری ایجاد می‌شود، افزود: در حوزه مسکن محرومان، طی سه سال گذشته تکلیف ساخت ۵۰ هزار واحد در شهرهای کوچک و بزرگ بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شد. ساخت ۱۰۰ هزار واحد هم در دولت دوازدهم آغاز شده بود و ۵۰ هزار واحد دیگر  هم مصوب و زمین‌های آن تأمین شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب