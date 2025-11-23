احتمال افزایش وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احتمال دارد وام مسکن روستایی به ۵٠٠ میلیون تومان برسد، اظهار داشت: بنیاد مسکن در چند حوزه از جمله مسکن محرومان، نهضت ملی مسکن و مسکن روستایی فعالیت دارد و موظف است در اجرای این طرح‌ها در کنار دولت باشد. تسهیلات این طرح‌ها از دولت گذشته در چند مرحله افزایش یافت و در حال حاضر هم پیگیر تصویب افزایش تسهیلات و اجرای آن هستند.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن موظف با نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است که در حال حاضر تسهیلات مسکن روستایی ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: افزایش سقف تسهیلات به تأمین منابع توسط دولت و قدرت بازپرداخت اقساط خانوار خواهد بستگی دارد، بنیاد مسکن پیشنهادهایی برای افزایش تسهیلات ارائه کرده و معمولا سالانه سقف وام تا ۵٠ و ١٠٠ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه با این طرح و با آورده خانوار امکان تامین یک واحد مسکونی ۷۰ متری ایجاد می‌شود، افزود: در حوزه مسکن محرومان، طی سه سال گذشته تکلیف ساخت ۵۰ هزار واحد در شهرهای کوچک و بزرگ بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شد. ساخت ۱۰۰ هزار واحد هم در دولت دوازدهم آغاز شده بود و ۵۰ هزار واحد دیگر هم مصوب و زمین‌های آن تأمین شده است.

