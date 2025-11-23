جنگ ١٢ روزه جنگ علیه علم ایران بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدامیرحسین گرکانی، رییس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن در آیین گشایش نمایشگاه اهدای جوایز برگزیدگان و رونمایی کتاب ششمین دوره عکس مسابقه‌ی حوادث و سوانح با عنوان ایستادگی برای ایران با بیان اینکه ایستادگی مردم در جنگ ١٢ روزه در قالب تصاویری ثبت شده و تلاش می‌کنیم بخشی از این تاریخ و حافظه جمعی عکاسان و هنرمندان را ماندگار کنیم، اظهار داشت: مسابقات عکس در سال‌های گذشته بر اساس یک مأموریت علمی و اجتماعی و نه یک موضوع حاشیه‌ای و تلاش ما این بوده که تصویر دقیقی از سوانح ثبت کنیم.

وی با بیان اینکه ماموریت پژوهشکده‌ای سوانح طبیعی تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری و روستایی و کاهش ریسک حوادث طبیعی است، ادامه داد: معتقدیم که جنگ مانند حوادث طبیعی تبعات اجتماعی و کالبدی دارد و باید از لحاظ علمی روایت شود.

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن گفت: همان‌طور که گزارش‌های علمی به گزارش‌های آماری نیاز دارند، روایت مسائل اجتماعی هم نیازمند عکس‌هایی است که در مواردی بیش از هر مقاله و کتاب، واقعیت را بازتاب می‌دهند و هر یک از این عکس‌ها یک سند تاریخی محسوب می‌شوند.

گرکانی افزود: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی جنگی علیه علم بود و علاوه بر زنان و کودکان، بسیاری از اساتید، نخبگان و دانشگاهیان در این حملات شهید شدند.

وی با اشاره به ثبت تصاویر از جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: این آثار از سه لایه تشکیل شده‌اند لایه ویرانی و نابودی از جمله ساختمان‌هایی که نابود شدند، لایه همبستگی میان مردم لایه ایستادگی و امید که این ایستادگی نهال زندگی را در دل ویرانه‌ها رشد می‌دهد و جامعه را دوباره به حرکت و تاب‌آوری می‌رساند.

انتهای پیام/