نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن:

خانه‌های تخریب شده در جنگ ١٢ روزه را به سرعت می‌سازیم و به مردم تحویل می‌دهیم

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به آمادگی این نهاد در جنگ ١٢ روزه گفت: خانه‌های تخریب شده در جنگ ١٢ روزه را به سرعت می‌سازیم و به مردم تحویل می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن در آیین گشایش نمایشگاه اهدای جوایز برگزیدگان و رونمایی کتاب ششمین دوره عکس مسابقه‌ی حوادث و سوانح با عنوان ایستادگی برای ایران با اشاره به اتحاد ملی در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: در جنگ ١٢ روزه مردم ایران با انسجام و همبستگی اجازه ندادند خواب‌های دشمن تعبیر شود. 

وی با بیان اینکه بسیج مردم، راه را برای تصمیم‌گیری صحیح مسئولان نظام هموار کرد، ادامه داد: تصمیم‌های درست مسئولان بود که جنگ تحمیلی را مدیریت و کشورمان را درشرایط  بسیار عالی قرار داد. 

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به آمادگی این نهاد در جنگ ١٢ روزه گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان لحظات اول تجاوز دشمن بلافاصله بر اساس وظیفه، همکاران خود را در سراسر کشور بسیج کرد و نیروهای بنیاد برای آواربرداری و ارزیابی خسارت‌ها وارد عمل شدند.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه بیشترین خسارت‌ها در تهران رخ داد، افزود: ارزیابی‌ خسارت‌ها به‌سرعت انجام شد و با تصمیم ریاست‌جمهوری، مسئولیت بازسازی و تعمیرات واحدهای آسیب‌دیده در تهران به شهرداری تهران واگذار شد.

وی ادامه داد: بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ در سراسر کشور به غیر از تهران را بنیاد مسکن پذیرفت و در هر منطقه‌ای ساختمان‌ها آسیب دیده بودند را بازسازی و تعمیرات موردنیاز انجام داد. البته برخی از واحدها نیاز به مقاوم‌سازی داشتند که این اقدام انجام شد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن افزود: همچنین عملیات ساخت واحدهایی تخریب شده هم آغاز شده و به سرعت این واحدها را به مردم تحویل می‌‌دهیم. 

روحانی‌نژاد با بیان اینکه در جنگ ١٢ روزه دشمن به دنبال روایت واقعیت غلط خود بود، اظهار داشت: اقدام مثبت پژوهشکده و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در برگزاری مسابقه عکاسی بسیار ارزشمند است و عکس را رسانه‌ای قدرتمند و هنری تأثیرگذار می‌دانیم که مفاهیم را دقیق در ذهن ثبت می‌کند و به تقویت حافظه تاریخی کشور کمک می‌کنند.

 

