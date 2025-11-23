خبرگزاری کار ایران
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور:

رژیم صهیونیستی با روایت دروغ به ایران حمله کرد

رژیم صهیونیستی با روایت دروغ به ایران حمله کرد
دستیار اجتماعی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم صهیونسیتی پیشینه‌ای چندین ساله از روایت‌های دروغ را پشتوانه این تجاوز و این جنگ قرار دادند، گفت: دشمنان با دروغ گفتند در این جنگ می‌خواهیم یک رژیم را ساقط کنیم اما تاریخ نشان می‌دهد که نه چنگیز مغول برای عوض کردن رژیم آمده بود و نه اسکندر و هر که آمد ایران را سوزاند و ویران کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربیعی،  دستیار اجتماعی رییس جمهوری در مراسم آیین گشایش نمایشگاه اهدای جوایز برگزیدگان و رونمایی کتاب ششمین دوره عکس مسابقه‌ی حوادث و سوانح با عنوان ایستادگی برای ایران  اظهار داشت: جنگ رژیم صهیونسیتی علیه ایران با دروغ آغاز شد و با روایت دروغ جنگ را ساختند و در ادامه با روایت‌ها و عکس‌های جعلی حمله به ایران را توجیه کردند.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونسیتی پیشینه‌ای چندین ساله از روایت‌های دروغ را پشتوانه این تجاوز و این جنگ قرار دادند، گفت: دشمنان با دروغ گفتند در این جنگ می‌خواهیم یک رژیم را ساقط کنیم اما تاریخ نشان می‌دهد که نه چنگیز مغول برای عوض کردن رژیم آمده بود و نه اسکندر  و هر که آمد ایران را سوزاند و ویران کرد. 

دستیار اجتماعی رییس ‌جمهوری ادامه داد: رژیم صهیونسیتی با روایت‌سازی‌های جعلی مدت‌ها  تمامیت ذهنی ایرانیان را در کنار تمامیت ارضی ایرانیان مورد تعرض قرار دادند. 

ربیعی تاکید کرد: اما ابزار ما برای پاسخ به این تجاوز هنر، ادبیات، سینما، عکاسی، شعر و مواردی از این قبیل بوده است و هنر به عنوان یک میانجی اجتماعی همواره در کنار رنج‌ها، آلام و دردهای مردم بوده و انتقال‌دهنده پیام‌های اجتماعی بوده و همچنین آرام‌بخش جامعه بوده‌است. 

وی با بیان اینکه هنر و ایران اگر امروز باقی مانده به دلیل حضور افرادی بوده که با هنر خودشان با این مردم زیستند و انسجام ایجاد کردند، افزود: برگزاری این مسابقات عکاسی اقدامی شایسته در زمینه عکس، بخشی از هویت دینی و ملی ما بوده که در مقابل دروغ بایستیم و روایت های صادقانه داشته باشیم. باید توجه داشت که جنگ نه تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی را دگرگون می‌کند بلکه فرهنگ، هویت، حافظه جمعی و حتی شیوه‌های تولید معنا را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دستیار اجتماعی رییس جمهور اضافه کرد: جنگ  فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود؛ جنگ برای چندین نسل تأثیرگذاری دارد و عکاسی جنگ هم یکی از ابزارهای اصلی ثبت و بازنمایی خشونت‌های جنگ است. عکاسی جنگ سابقه دیرین حتی در پایان دادن به جنگ‌ها و ‌بیان واقعیت‌های جنگ را دارد.  معتقدم عکاس جنگ نه فقط یک تصویرگر بلکه شاهد تاریخ هم است. عکس‌ها به عنوان سند تاریخی باقی می‌مانند و واقعیت جنگ را برای نسل‌های بعد حفظ می‌کنند.

 

