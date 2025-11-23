رژیم صهیونیستی با روایت دروغ به ایران حمله کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهوری در مراسم آیین گشایش نمایشگاه اهدای جوایز برگزیدگان و رونمایی کتاب ششمین دوره عکس مسابقه‌ی حوادث و سوانح با عنوان ایستادگی برای ایران اظهار داشت: جنگ رژیم صهیونسیتی علیه ایران با دروغ آغاز شد و با روایت دروغ جنگ را ساختند و در ادامه با روایت‌ها و عکس‌های جعلی حمله به ایران را توجیه کردند.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونسیتی پیشینه‌ای چندین ساله از روایت‌های دروغ را پشتوانه این تجاوز و این جنگ قرار دادند، گفت: دشمنان با دروغ گفتند در این جنگ می‌خواهیم یک رژیم را ساقط کنیم اما تاریخ نشان می‌دهد که نه چنگیز مغول برای عوض کردن رژیم آمده بود و نه اسکندر و هر که آمد ایران را سوزاند و ویران کرد.

دستیار اجتماعی رییس ‌جمهوری ادامه داد: رژیم صهیونسیتی با روایت‌سازی‌های جعلی مدت‌ها تمامیت ذهنی ایرانیان را در کنار تمامیت ارضی ایرانیان مورد تعرض قرار دادند.

ربیعی تاکید کرد: اما ابزار ما برای پاسخ به این تجاوز هنر، ادبیات، سینما، عکاسی، شعر و مواردی از این قبیل بوده است و هنر به عنوان یک میانجی اجتماعی همواره در کنار رنج‌ها، آلام و دردهای مردم بوده و انتقال‌دهنده پیام‌های اجتماعی بوده و همچنین آرام‌بخش جامعه بوده‌است.

وی با بیان اینکه هنر و ایران اگر امروز باقی مانده به دلیل حضور افرادی بوده که با هنر خودشان با این مردم زیستند و انسجام ایجاد کردند، افزود: برگزاری این مسابقات عکاسی اقدامی شایسته در زمینه عکس، بخشی از هویت دینی و ملی ما بوده که در مقابل دروغ بایستیم و روایت های صادقانه داشته باشیم. باید توجه داشت که جنگ نه تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی را دگرگون می‌کند بلکه فرهنگ، هویت، حافظه جمعی و حتی شیوه‌های تولید معنا را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دستیار اجتماعی رییس جمهور اضافه کرد: جنگ فقط در عرصه نظامی تعریف نمی‌شود؛ جنگ برای چندین نسل تأثیرگذاری دارد و عکاسی جنگ هم یکی از ابزارهای اصلی ثبت و بازنمایی خشونت‌های جنگ است. عکاسی جنگ سابقه دیرین حتی در پایان دادن به جنگ‌ها و ‌بیان واقعیت‌های جنگ را دارد. معتقدم عکاس جنگ نه فقط یک تصویرگر بلکه شاهد تاریخ هم است. عکس‌ها به عنوان سند تاریخی باقی می‌مانند و واقعیت جنگ را برای نسل‌های بعد حفظ می‌کنند.

انتهای پیام/