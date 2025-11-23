خبرگزاری کار ایران
۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه امروز در بورس انرژی ایران عرضه شد

کد خبر : 1718126
امروز ۲آذر ماه ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه وارداتی توسط شرکت عرضه کننده مجاز در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از بورس انرژی ایران؛ امروز ۲آذر ماه ۱۴۰۴، ۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه وارداتی توسط شرکت عرضه کننده مجاز در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت.

حداکثر حجم عرضه ۳۰۰ هزار لیتر بود که حداکثر حجم مدنظر،  مورد معامله قرار گرفت. قیمت پایه هر لیتر بنزین ویژه(سوپر) وادراتی ۶۵هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. سررسید تحویل ۰۸/۰۹/۱۴۰۴  است و محل تحویل منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) خواهد بود.

پس از عرضه بنزین توسط شرکت‌های دارنده مجوز واردات بنزین ویژه در بورس انرژی، شرکت‌های دارای مجوز توزیع، بنزین را به جایگاه‌داران فروخته و جایگاه‌داران نیز اقدام به توزیع بنزین ویژه خواهند کرد لازم به ذکر است لیست جایگاه‌داران پس از عرضه، توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام خواهد شد.

 

