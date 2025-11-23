صادرات نفت عربستان در سپتامبر اوج گرفت
دادههای رسمی مؤسسه ابتکار دادههای نفتی نشان داد صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه سپتامبر به بالاترین سطح هفتماهه رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای مؤسسه ابتکار دادههای نفتی (جودی JODI) نشان داد صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه سپتامبر به روزانه ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه و اندکی بالاتر از روزانه ۶ میلیون و ۴۰۷ هزار بشکه در ماه اوت و بالاترین سطح از فوریه رسید.
در همین حال، تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه سپتامبر به روزانه ۹ میلیون و ۹۶۶ هزار بشکه و بالاترین حجم از آوریل ۲۰۲۳ رسید که نسبت به تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکهای در ماه اوت هم افزایش نشان میدهد.
عربستان سعودی و دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آمار صادرات ماهانه خود را به «جودی» ارائه میدهند و این مؤسسه آنها را در سایت خود منتشر میکند.
دادههای مؤسسه «جودی» نشان داد توان عملیاتی پالایشگاههای نفت خام عربستان در ماه سپتامبر به روزانه ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه رسید که نسبت به رقم روزانه ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار بشکه ماه اوت، ۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد، در همین حال سوزاندن مستقیم نفت خام با کاهش روزانه ۱۲۲ هزار بشکهای در ماه سپتامبر به ۴۸۵ هزار بشکه در روز رسید.
جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبیاس (UBS) بیان کرد: هشت عضو ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) تصمیم گرفت در ماه سپتامبر کاهش عرضه داوطلبانه خود را لغو کند، از این رو عربستان سعودی تولید خود را ۲۴۴ هزار بشکه در روز افزایش داد، اما صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی تنها بخشی از این افزایش را بازتاب داد.
وی افزود: از آنجا که سطح ذخیرهسازیها تا حدودی ثابت بود، این اختلاف حجم باید در داخل کشور مصرف شده باشد.
هشت عضو اوپکپلاس از آوریل امسال، راهبرد کاهش تولید خود را تغییر دادهاند و تاکنون در قالب برنامه لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه را به بازارهای جهانی بازگرداندهاند که این رقم حدود ۲.۷ درصد از تقاضای جهانی را شامل میشود و در واکنش به فشارهای سیاسی برای کاهش قیمت نفت، ازجمله فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بهکار گرفته شده است.
با این حال هشت عضو اوپکپلاس در تازهترین نشست ماهانه خود توافق کردند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی در واکنش به نگرانیها از تشدید مازاد عرضه متوقف کنند.
اوپک هفته گذشته اعلام کرد اوپکپلاس در ماه اکتبر ۴۳ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است؛ رقمی که نسبت به ماه سپتامبر ۷۳ هزار بشکه در روز کاهش نشان میدهد.
طبق محاسبه رویترز بر اساس این گزارش، تقاضای مورد انتظار برای نفت خام اعضای اوپکپلاس در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود. به این معنا که اگر تولید با حجم اکتبر ادامه یابد، بازار جهانی با مازاد عرضه اندک روزانه ۲۰ هزار بشکه روبهرو خواهد شد.
در همین حال آژانس بینالمللی انرژی هفته گذشته اعلام کرد بازار جهانی در سال آینده میلادی با مازاد بزرگتری به مقدار روزانه ۴ میلیون و ۹۰ هزار بشکه روبهرو خواهد شد.
انتظار میرود عربستان سعودی در ماه دسامبر امسال حداقل ۳۶ میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کند.