روسیه تا اوایل ۲۰۲۶ به سهمیه اوپکپلاس میرسد
معاون نخستوزیر روسیه اعلام کرد که این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ به سهمیهاش در قالب توافق اوپکپلاس خواهد رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک گفت: روسیه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی یا اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی به سهمیهاش در قالب توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) برسد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان رسیدن روسیه به سهمیه تولید اظهار کرد: فکر میکنم این اتفاق در چند ماه آینده، شاید تا پایان سال یا اوایل سال آینده میلادی رخ دهد. خواهیم دید که شرکتها چگونه عمل میکنند.
سهمیه روسیه برای ماه نوامبر حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز تعیین شده است.
معاون نخستوزیر روسیه افزود: روسیه در ماه نوامبر بهطور پیوسته در حال افزایش تولید نفت بوده و رشد آن اندکی بیشتر از ماه اکتبر که روزانه ۷۰ هزار بشکه پایینتر از سهمیهاش بود، ثبت شده است.
نواک تأکید کرد: روسیه پیشبینی تولید هیدروکربن مایع خود را برای سال جاری میلادی تغییر نداده و آن را روی رقم ۵۱۰ میلیون تن حفظ کرده است.
وی گفت: تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل که بهدلیل توقف مذاکرات صلح مسکو و کییف اعمال شد، بر تولید نفت روسیه تأثیری نداشته است.
معاون نخستوزی روسیه ادامه داد: روسیه مازاد تولید پیشین نفت خود را در قالب توافق اوپکپلاس طبق برنامه بهطور کامل جبران کرده است و قصد ندارد داوطلبانه تولید خود را کاهش دهد.
نواک همچنین بیان کرد قیمت سوخت داخلی بهدلیل محدودیتهای صادرات، کاهش تقاضا و بازگشت پالایشگاهها از تعمیرات تثبیت شده است و قیمتهای خردهفروشی نیز روند کاهشی داشتهاند.