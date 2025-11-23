اعلام قیمت طلا و سکه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ۱۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.