اعلام قیمت طلا و سکه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۵ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

