معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای سیاست استیجار عمومی در کشور خبر داد؛
آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوجهای جوان
معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای سیاست استیجار عمومی با محوریت کلانشهرها و شهرهای بزرگ در کشور خبر داد و این اقدام را آغاز اصلاحات بنیادین در تامین مسکن زوجهای جوان و کمدرآمدها عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، حبیباله طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان وی و مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استانهای کشور برگزار شد، اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره با محوریت تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان و گروههای کمدرآمد به استانها ابلاغ و اجرای این سیاست در برخی استانهای کشور آغاز شده است.
طاهرخانی با بیان اینکه به دلیل وجود برخی محدودیتها، در کلانشهرها و شهرهای بزرگ ظرفیت تامین مسکن ملکی محدود است و همچنین بخش قابل توجهی از خانوارها به خصوص زوجهای جوان و دهکهای کمدرآمد یک تا ۴ امکان ورود به طرحهای مسکن ملکی ندارند، اعلام کرد: تجربههای قبلی نشان داده است بخش قابل توجهی از گروههای کمدرآمد حتی پس از ورود به طرحهای مسکن ملکی و ثبت نام در این طرحها، به دلیل مشکلات مالی و عدم توانمندی در تامین سهم آورده متقاضی، در میانه راه یا پس از آن از طرح انصراف داده و یا امتیاز و واحد خود را به مالکان و افراد دیگر واگذار کرده اند.
وی ادامه داد: تجربههای گذشته نشان میدهد که در موارد بسیاری طرحهای مسکن حمایتی به هدف اصابت نکرده است. بنابراین ورود به سیاست تامین مسکن استیجاری عمومی، به عنوان یکی از وجوه تامین رفاه اجتماعی اجتناب ناپذیر و از تجربههای موفق بسیاری از کشورهای دنیاست. از این رو، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان تدوین، تصویب و به استانها ابلاغ شده است.
طاهرخانی اعلام کرد: در این راستا، اقداماتی نیز در برخی استانها از جمله استان تهران آغاز شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجرای سیاست استیجار عمومی آغازی بنیادین برای اصلاح مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن است.
در ادامه، مدیران کل راه و شهرسازی استانها، گزارشی از اقدامات خود در راستای اجرای سیاست استیجار عمومی ارایه کردند.
مزیتهای تامین مسکن حمایتی در روستاها
در این نشست همچنین آخرین وضعیت و عملکرد استانها در حوزه تخصیص و واگذاری اراضی در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در روستاها با حضور مدیران کل راه و شهرسازی استانها ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت کنترل و ارزیابی دقیق فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان طرحهای حمایتی در شهرها گفت: نباید واگذاری زمین رایگان در شهرها منجر به تخلیه روستاها و خالی از سکنه شدن آنها شود.
وی افزود: لازم است فرآیند واگذاری زمین و ساخت مسکن برای روستاییان واجد شرایط طرحهای حمایتی مسکن در روستاهای محل سکونت آنها انجام شود.
طاهرخانی با بیان اینکه شرایط کلی واگذاری زمین و تامین مسکن از جهات مختلف در روستاها مساعدتر است، افزود: بنابراین لازم است متقاضیان روستایی را به سمت روستاها هدایت کنیم. چرا که هم شرایط تسهیلات روستایی و هم وضعیت آماده سازیها در روستاها به مراتب بهتر و سریعتر از شهرها است.
وی تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد که بسیاری از متقاضیان مسکن حمایتی در شهرهای بزرگ ماهیت روستایی دارند که باید با تدقیق و غربالگری صحیح با استفاده از سامانههای مکمل و سایر اقدامات، به سمت روستاها هدایت شده و به تقاضای آنها با استفاده از ظرفیت طرحهای حمایتی روستاها پاسخ داده شود. این اقدام، بار سنگین تقاضا در طرحهای جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن در شهرهای بزرگ را کاهش میدهد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ هویت و بافت فرهنگی و اجتماعی بومی در روستاها تصریح کرد: واگذاری زمین در روستاها با اولویت افراد بومی صورت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن ظرفیتهای خوبی برای طرحهای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در اختیار دارد، گفت: تمام روستاهایی که برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن و واگذاری زمین به متقاضیان دارای ظرفیت مناسب هستند در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم) ثبت شدهاند.
طاهرخانی تاکید کرد: ادارات کل راه وشهرسازی استانها فرآیند غربالگری متقاضیان روستایی و هدایت آنها به ظرفیتهای تامین زمین و مسکن در روستاها را با جدیت و به سرعت انجام دهند.
ثبت حدود ۵۴۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه تم
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش بنیاد مسکن در خصوص ثبت اراضی روستایی در سامانه جامع طرحهای جامع مسکن، گفت: حدود ۵۴۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه تم به ثبت رسیده است که ضرورت دارد با توجه به میزان تقاضا، فرآیند غربالگری متقاضیان واجد شرایط و واگذاری زمین به منظور ساخت مسکن به آنها تسریع شود.
تخصیص زمین ۵۲ هزار واحد مسکن ایثارگران در دولت چهاردهم
در این نشست، مهدی امیدی عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در طول دولت چهاردهم در موضوع مسکن ایثارگران ارائه کرد.
امیدی در اینباره گفت: حدود ۲۰۰ هزار نفر از ایثارگران مشمول دریافت مسکن، شناسایی شدهاند که از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون زمین ۵۲ هزار واحد مسکونی برای آنها تامین شده و تخصیص یافته است.
تاکید بر تحقق تامین مسکن استیجاری عمومی
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست خواستار همراهی بیشتر مدیران کل راه و شهرسازی با مدیران بنیاد مسکن استانها برای تحقق اهداف کلان دولت در بخش مسکن به ویژه در حوزه تامین مسکن استیجاری عمومی شد.
نبیان، خواستار تلاش مضاعف همه استانها برای تحقق هدف تامین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری زوجهای جوان در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع مهم شد.
وی افزود: همچنین با توجه به هدفگذاری انجام شده برای بهرهبرداری از ۷۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در دهه فجر امسال، تمامی استانها در این باره تلاش مضاعف داشته باشند تا به این هدف در زمان تعیین شده دست یابیم.
تامین مسکن روستایی با رعایت ملاحظات شهرسازی
عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این نشست، بر ضرورت تامین مسکن روستایی با رعایت تمام ملاحظات شهرسازی و اصول قانونی توسعه شهری تاکید کرد.
گلپایگانی، در این باره تصریح کرد: الحاق اراضی به محدوده شهرها و روستاها نباید منجر به گسترش حاشیه نشینی در حریم این مناطق شود.
وی افزود: الحاقات داخل شهر و گسترش شهرها و همچنین گسترش و الحاقات محدوده روستا، در صورت عدم توجه به مساله حاشیه نشینی میتواند به این معضل دامن بزند، بنابراین لازم است در گسترش روستاها و شهرها دقت کافی به عمل آید.
نماینده بنیاد مسکن نیز در این نشست تاکید کرد: یکی از اصول مهم بنیاد مسکن کنترل موضوع عدم گسترش حاشیهنشینی به واسطه الحاقات و واگذاریهاست و این فرآیند با دقت انجام میشود.