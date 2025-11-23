خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی:

دستورالعمل شورای عالی معماری درباره ضوابط ساخت و ساز املاک باغ‌های شهرتهران ابطال نشد

مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ضوابط ساخت و ساز در املاک باغ های شهرتهران ابطال نشد.

به گزارش ایلنا، میرحامد خانی مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دستورالعمل شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ضوابط ساخت و ساز در املاک باغ های شهرتهران ابطال نشد؛ اظهار کرد: این دستورالعمل در راستای صیانت از حقوق مردم، رعایت کاربری باغات، حفظ اراضی باغی در شهر تهران و همچنین جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در این املاک در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است.

وی افزود: با اعتراض نسبت به برخی مواد آن در هیات تخصصی راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح و خوشبختانه با نگاه دغدغه‌‌مند قضات محترم دیوان عدالت اداری نسبت به حقوق عموم مردم و سلامت جامعه ابطال نشد. 

مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ضمن تکلیف به توسعه شهری و شهرسازی، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون هوای پاک، خود را موظف به صیانت از حقوق شهروندی و حفظ ریه‌های تنفسی شهر می‌داند و در این پرونده نیز ضمن دفاع موثر در موضوع، از قضات محترم هیات تخصصی دیوان نیز به دلیل پاسداری از حقوق مردم تقدیر می‌‌کند.

