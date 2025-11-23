خبرگزاری کار ایران
جمهوری چک مشتری گاز نروژ می‌شود

شرکت اکوینور نروژ اعلام کرد که قراردادی ۱۰ ساله با شرکت گاز و برق شهر پراگ برای تحویل گاز طبیعی به جمهوری چک امضا کرده است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت اکوینور نروژ اعلام کرد که قراردادی ۱۰ ساله با شرکت گاز و برق شهر پراگ برای تحویل گاز طبیعی به جمهوری چک امضا کرده است، قراردادی که دست‌کم تا سال ۲۰۳۵ میلادی ادامه خواهد داشت.

نروژ بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی اروپاست و حدود ۹۵ درصد از حجم گاز خود را از طریق خط لوله به اروپا تحویل می‌دهد؛ باقی آن نیز به‌صورت گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) با کشتی صادر می‌شود.

آندرس اوپدال، مدیرعامل اکوینور در بیانیه‌ای بیان کرد: این قرارداد به مجموعه‌ای از قراردادهای بلندمدت گازی که ما در سال‌های اخیر در سراسر اروپا امضا کرده‌ایم، می‌پیوندد و نقش گاز را در امنیت انرژی اروپا نشان می‌دهد.

این شرکت افزود: تحویل گاز از پیش آغاز شده است و بازار رو به رشدی در میان مشتریان بالقوه در اروپای مرکزی و جنوبی مشاهده می‌شود.

اکوینور اعلام کرد اطلاعات مربوط به حجم، شرایط و ضوابط قرارداد محرمانه است.

