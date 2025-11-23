مدیریت فشار آب در تهران ادامه دارد
سخنگوی صنعت آب با اشاره به تداوم افت فشار آب در مناطق مختلف کشور از جمله تهران اعلام کرد که مدیریت فشار همچنان یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به تعویق انداختن بحران آب در پایتخت است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب، با بیان اینکه از مردادماه امسال و همزمان با هشدارها درباره رسیدن تهران به وضعیت قرمز، احتمال نوبتبندی، جیرهبندی و حتی «روز صفر آبی» در فضای عمومی مطرح بود، اما وزارت نیرو توانست با مدیریت فشار، همراهی مردم تهران و البرز و همچنین اجرای طرحهای تکمیلی تأمین آب از جمله سامانه دوم انتقال آب طالقان به تهران زمانبندی ورود به بحران جدی را به تأخیر بیندازد.
بزرگزاده توضیح داد که مدیریت فشار از همان ماههای ابتدایی در دستور کار قرار گرفت: از نیمهشب تا نزدیک صبح، زمانی که مصرف کاهش دارد، فشار آب پایین آورده میشود؛ در طول روز نیز این مدیریت ادامه دارد، اما با شدت کمتر.
به گفته سخنگوی صنعت آب، ادامه این سیاست قطعی است و در صورتی که شهروندان به فراخوان وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، ممکن است محدودیتهای فعلی که اکنون از نیمهشب تا صبح اعمال میشود به ساعات دیگری از شبانهروز نیز گسترش یابد.
وی همچنین درباره امکان طراحی برنامهای مشابه «برقمن» برای اطلاعرسانی فشار آب گفت: آب دقیقاً مانند برق قابل اعمال و کنترل لحظهای نیست، اما در هر مرحله که نیاز به گسترش مدیریت فشار باشد، اطلاعرسانی دقیق به شهروندان انجام خواهد شد. هماکنون نیز همه از بازه زمانی نیمهشب تا صبح مطلع هستند و هر تغییر جدید حتماً اعلام میشود.