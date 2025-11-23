خبرگزاری کار ایران
رییس پلیس امنیت اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:

«زنجانی» بیشتر از اندازه خودش حرف می‌زند/ قوه قضاییه باید برخورد کند

رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: این فرد زیاد حرف می‌زند و اخیرا هم حرف‌هایی درباره بانک مرکزی، بازار ارز و پلیس امنیت اقتصادی زده که دستگاه قضایی باید با آن برخورد کند و این موضوع را مسئولان ذیربط باید بررسی کنند.

سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات  «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و ضرورت جلوگیری از اظهارات هیجانی افراد درباره بازار ارز، اظهار داشت: هر کسی باید در حوزه خودش و در حد و اندازه خودش حرف بزند و برخی‌ها زیاد و خارج از اندازه خودشان حرف می‌زنند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز شخصی و خودساخته بابک زنجانی که مورد تایید بانک مرکزی نیست، وارد اقتصاد و دادوستد شده است، گفت: هر کسی که بخواهند در این مملکت کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد باید در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل کند و هر کسی که خارج از این ضوابط عمل کند، پلیس به عنوان اولین دستگاه ضابط قضایی مقابل آن تمام قد خواهد ایستاد. 

رییس پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد: این فرد زیاد حرف می‌زند و اخیرا هم حرف‌هایی درباره بانک مرکزی، بازار ارز و  پلیس امنیت اقتصادی زده که دستگاه قضایی باید با آن برخورد کند و این موضوع را مسئولان ذیربط باید بررسی کنند. 

پیش از این سردار رحیمی گفته بود که به برخی از افرادی که از سوی بابک زنجانی به پلیس مراجعه کرده‌اند، اعلام شده اگر فعالیت‌شان در چارچوب ضوابط باشد مورد حمایت خواهند بود، اما در صورت تخلف با آن‌ها برخورد می‌شود. 

همچنین قوه قضاییه اعلام کرده بود که به زنجانی دو ماه مهلت داده شده که بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر زنجانی نتواند در موعد مقرر بدهی را تسویه کند، تصمیم قوه قضاییه درباره این فرد چه خواهد بود؟

