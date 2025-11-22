به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ارسال نامه ای مشترک و آنی برای وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط جدید واردات دانه های روغنی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح" قانون تضمین خرید محصولات اساسی "کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹، ابلاغی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید کنندگان در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تصویب نمود:

به منظور مشارکت شرکت‌های وارد کننده نهاده و محصولات کشاورزی در تولید داخل به شرکت‌های غیردولتی واردکننده روغن خام دانه و کنجاله اجازه داده می‌شود تا در طرح توسعه کشاورزی قراردادی دانه های روغنی کلزا، سویا، آفتابگردان کاملینا و گلرنگ مطابق دستورالعمل پیوست مشارکت نمایند.

