خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجوز تولید دانه‌های روغنی به واردکنندگان داده شد

مجوز تولید دانه‌های روغنی به واردکنندگان داده شد
کد خبر : 1717474
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای مشترک و آنی برای وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط جدید واردات دانه های روغنی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ارسال نامه ای مشترک و آنی برای وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط جدید واردات دانه های روغنی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح" قانون تضمین خرید محصولات اساسی "کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹، ابلاغی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید کنندگان در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تصویب نمود:

به منظور مشارکت شرکت‌های وارد کننده نهاده و محصولات کشاورزی در تولید داخل به شرکت‌های غیردولتی واردکننده روغن خام دانه و کنجاله اجازه داده می‌شود تا در طرح توسعه کشاورزی قراردادی دانه های روغنی کلزا، سویا، آفتابگردان کاملینا و گلرنگ مطابق دستورالعمل پیوست مشارکت نمایند.

مجوز تولید دانه‌های روغنی به واردکنندگان داده شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب