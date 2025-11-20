خبرگزاری کار ایران
شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد

اداره کل روابط‌عمومی وزارت نفت در پی انتشار شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین، با صدور اطلاعیه‌ای این ادعاها را بی‌اساس دانست و تأکید کرد:‌ هر گونه اطلاع‌رسانی درباره اصلاح قیمت سوخت تنها از مجاری رسمی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، متن اداره کل روابط‌ عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:

«اداره کل روابط عمومی وزارت نفت خبر منتشر شده در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی مبنی بر «عرضه بنزین آزاد با نرخ ۵۵۰۰ تومان از شامگاه ۳۰ آبان‌ به نقل از وزیر نفت» را قویاً تکذیب می‌کند.

به اطلاع مردم عزیز می‌رساند این خبر فاقد هرگونه اعتبار بوده و انتشار چنین اخبار نادرستی با هدف ایجاد تشویش افکار عمومی صورت می‌گیرد. در ضمن وزارت نفت حق پیگیری حقوقی این اقدامات را برای خود محفوظ می‌داند.

بدیهی است هرگونه خبر رسمی درباره اصلاح قیمت بنزین تنها از طریق «شورای اطلاع‌رسانی دولت» اعلام خواهد شد.»

