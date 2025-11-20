به گزارش ایلنا، طرح سوخت گیری بدون کارت سوخت به صورت آزمایشی در تعداد معدودی از پمپ بنزین‌ها آغاز شده است.

در این طرح آزمایشی، با اسکن کیوآرکد از طریق موبایل و ارسال شماره همراه، رمز اختصاصی برای سوخت گیری ۳۰ لیتر بنزین آزاد برای فرد ارسال می‌شود.

