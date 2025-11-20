سوختگیری بدون کارت سوخت در چند پمپ بنزین
طرح آزمایشی سوختگیری بدون کارت سوخت آغاز شد؛ با اسکن کیوآرکد و ارسال شماره همراه، رمز ۳۰ لیتر بنزین آزاد به گوشی شما ارسال میشود.
به گزارش ایلنا، طرح سوخت گیری بدون کارت سوخت به صورت آزمایشی در تعداد معدودی از پمپ بنزینها آغاز شده است.
در این طرح آزمایشی، با اسکن کیوآرکد از طریق موبایل و ارسال شماره همراه، رمز اختصاصی برای سوخت گیری ۳۰ لیتر بنزین آزاد برای فرد ارسال میشود.
