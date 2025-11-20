خبرگزاری کار ایران
چگونه یارانه اعضای خانوار را جدا کنیم؟

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از اعمال دستورالعمل جدید جداسازی اعضای خانوار خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد از این پس تمامی درخواست‌های جداسازی اعضای خانوار تنها در صورتی بررسی می‌شود که تغییرات هویتی و خانواری ابتدا در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور (NCR) ثبت و تأیید شده باشد.

نوروزی با اشاره به سازوکار گذشته گفت: «در سال ۱۳۸۹ جداسازی اعضای خانوار با تأیید دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شد، اما طبق آیین‌نامه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی مصوب سال ۱۴۰۰، پایگاه اطلاعات خانوار به ثبت‌احوال منتقل شد و امروز دیگر تنها رأی قطعی مرجع قضایی یا تأیید وسع اقتصادی توسط وزارت رفاه می‌تواند مبنای جداسازی باشد.»

وی شرایط جدید را اینگونه تشریح کرد: «جداسازی به دلایلی مانند قیمومیت، حضانت، بدسرپرستی یا ناسازگاری فقط با ارائه حکم قطعی دادگاه و ثبت آن در سامانه NCR انجام می‌شود.»

«اگر فردی به دلیل وسع اقتصادی درخواست جداسازی دارد، ابتدا باید تقاضای خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند تا تمکن مالی و دهک‌بندی او بررسی و تأیید شود.»

«پس از تأیید اطلاعات در ثبت‌احوال و وزارت رفاه، نتیجه به سازمان هدفمندسازی ارسال می‌شود و پرداخت یارانه بر اساس وضعیت جدید انجام خواهد شد.»

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه این اصلاحات به شفافیت بیشتر نظام رفاهی کمک می‌کند، افزود: «این طرح باعث کاهش مراجعات مردمی به دفاتر پلیس +۱۰ و فرمانداری‌ها، یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعاتی، کاهش مغایرت‌ها و اجرای دقیق‌تر دهک‌بندی خواهد شد.»

نوروزی در پایان با اشاره به اثرات مثبت اجرای این دستورالعمل تصریح کرد: «هدف ما قانونمندتر شدن فرآیند‌ها و افزایش دقت در شناسایی خانوار است. اجرای صحیح این طرح حتماً به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و کاهش خطا‌های سیستمی کمک خواهد کرد.»

انتهای پیام/
