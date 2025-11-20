خبرگزاری کار ایران
English العربیه
نسخه جدید ۱۴ مگاپروژه برای کاهش ناترازی برق اعلام شد

نسخه جدید ۱۴ مگاپروژه برای کاهش ناترازی برق اعلام شد
مدیرعامل شرکت توانیر در تشریح ۱۴ مگاپروژه (۲) گفت: اجرای این برنامه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و انتقال، موجب کاهش شدت انرژی، ارتقای بهره‌وری و گسترش سرمایه‌گذاری در صنعت برق خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو (پاون)، برنامه «۱۴ مگاپروژه (۲)» برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و تأمین پایدار برق کشور، در جلسه امور برق وزارت نیرو با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، همایون حائری معاون برق و انرژی، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر، محسن طرزطلب مدیرعامل ساتبا، عظیم اعتمادی سرپرست شرکت برق حرارتی و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق تشریح و رسماً اعلام شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر گفت: هدف از تدوین ۱۴ مگاپروژه (۲)، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان پیشِ‌رو و تقویت تاب‌آوری شبکه است.

وی با اشاره به تجربه تابستان ۱۴۰۴ افزود: اجرای برنامه ۱۴ مگاپروژه ۱ در سال جاری و تکیه بر مدیریت مصرف، بهینه‌سازی شبکه و مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، نه تنها از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرد، بلکه باعث کاهش رشد شدت مصرف و بهبود شاخص‌های پایداری شبکه سراسری شد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: نسخه جدید ۱۴ مگاپروژه بر اساس دستاورد‌های سال گذشته و با افق تابستان ۱۴۰۵ طراحی شده و اجرای کامل آن ضمن افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق، کاهش شدت انرژی، ارتقای بهره‌وری و کاهش آلاینده‌ها، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود و می‌تواند تابستان آینده را با سطح مطلوبی از پایداری شبکه رقم بزند.

وزیر نیرو هم در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی مردم در مدیریت مصرف، ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی بخش‌ها از جمله توانیر، برق حرارتی، ساتبا و مدیریت شبکه برق کشور، برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) همانند سال گذشته به‌موقع و به‌طور کامل اجرا شود و گامی مؤثر در جهت ارائه خدمات پایدار به هموطنان باشد.

