نسخه جدید ۱۴ مگاپروژه برای کاهش ناترازی برق اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو (پاون)، برنامه «۱۴ مگاپروژه (۲)» برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و تأمین پایدار برق کشور، در جلسه امور برق وزارت نیرو با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، همایون حائری معاون برق و انرژی، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر، محسن طرزطلب مدیرعامل ساتبا، عظیم اعتمادی سرپرست شرکت برق حرارتی و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق تشریح و رسماً اعلام شد.

مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر گفت: هدف از تدوین ۱۴ مگاپروژه (۲)، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان پیشِ‌رو و تقویت تاب‌آوری شبکه است.

وی با اشاره به تجربه تابستان ۱۴۰۴ افزود: اجرای برنامه ۱۴ مگاپروژه ۱ در سال جاری و تکیه بر مدیریت مصرف، بهینه‌سازی شبکه و مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، نه تنها از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرد، بلکه باعث کاهش رشد شدت مصرف و بهبود شاخص‌های پایداری شبکه سراسری شد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: نسخه جدید ۱۴ مگاپروژه بر اساس دستاورد‌های سال گذشته و با افق تابستان ۱۴۰۵ طراحی شده و اجرای کامل آن ضمن افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق، کاهش شدت انرژی، ارتقای بهره‌وری و کاهش آلاینده‌ها، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود و می‌تواند تابستان آینده را با سطح مطلوبی از پایداری شبکه رقم بزند.

وزیر نیرو هم در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی مردم در مدیریت مصرف، ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی بخش‌ها از جمله توانیر، برق حرارتی، ساتبا و مدیریت شبکه برق کشور، برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) همانند سال گذشته به‌موقع و به‌طور کامل اجرا شود و گامی مؤثر در جهت ارائه خدمات پایدار به هموطنان باشد.

