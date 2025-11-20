به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به مردم خراسان جنوبی از طریق ۲۹ شعبه سپهری و بیش از ۳۰۰ کارمند تلاشگر این بانک در حالی انجام می‌شود که مانده تسهیلات پرداخت‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی استان از ۷۹ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، توجه به بهبود معیشت مردم به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بانک صادرات ایران و بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی این بانک مورد غفلت قرار نگرفته است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری، ۳۵۷ فقره وام ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد ریال، ۶۵۵ فقره وام فرزندآوری به ارزش بیش از ۶۶۳ میلیارد ریال، ۱۶۶۸ فقره وام مشاغل خانگی به میزان ۲۵۴۶ میلیارد ریال و ۶۴ فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۷۳ میلیارد ریال توسط شعب این بانک به مردم استان خراسان جنوبی پرداخت شده است.

علاوه بر این، ۱۳۳۴ فقره تسهیلات مسکن اقشار ویژه، مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن به ارزش بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده و با احتساب سایر وام‌های ضروری، مجموع پرداختی‌ها به بیش از ۴۰۰۰ فقره و ۱۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال رسیده است.

روز ۲۹ آبان در تقویم ملی به‌عنوان «روز بشرویه» یکی از شهرهای شناخته‌شده استان خراسان جنوبی نام‌گذاری شده است.

