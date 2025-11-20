شمارش معکوس برای نصب جکت در میدان مشترک فرزاد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کیوان طریقتی در حاشیه عملیات رول‌آپ (ROLL UP) چهارپایه (جکت) سکوی WHP1 طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی اظهار کرد: این سازه پس از اتمام عملیات ساخت، بارگیری و انتقال به مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، به‌زودی در یکی از پرچالش‌ترین میدان‌های گازی کشور نصب و میزبان حفاری چهار حلقه چاه تولیدی می‌شود.

وی ساخت این سازه را نمادی از توان مهندسی ایرانی و نتیجه تلاش متخصصان صنعت نفت کشور دانست و گفت: این سازه عظیم که به همراه متعلقاتش معادل ۲ هزار و ۶۵۰ تن وزن دارد، با بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی و رعایت استانداردهای روز جهان طراحی و ساخته شده است. این عملیات با مدیریت تیم مهندسی شرکت پتروپارس و ازسوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به اجرا درآمده است.

مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد، سهم ایران از میدان مشترک فرزاد بی با عربستان سعودی را حدود ۷۵ درصد اعلام و بیان کرد: توسعه این میدان اقدامی راهبردی در جلوگیری از هدررفت منابع مشترک است. این میدان به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار و کلیدی شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شود که بهره‌برداری از آن، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌کند.

طریقتی ادامه داد: به همین منظور، گروه مدیریت و نظارت شرکت نفت و گاز پارس روند مهندسی، خرید، ساخت و اجرای این طرح را با هدف تسریع در توسعه میدان، حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از عدم‌النفع کشور با جدیت دنبال می‌کند.

انجام عملیات حفاری پیچیده در فرزاد بی

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل پتروپارس نیز در حاشیه انجام عملیات رول‌آپ، با قدردانی از اجرای ایمن عملیات رول‌آپ جکت سکوی WHP1 فرزاد بی و با اشاره به مشترک‌ بودن این میدان بر تسریع فرآیند کار تأکید کرد و گفت: انجام عملیات حفاری در میدان مشترک فرزاد بی با پیچیدگی‌هایی مواجه است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود.

جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر آماده‌سازی چهارپایه سکو WHP1، تأکید کرد: این شرکت تمام‌ ظرفیت و توان خود را برای تکمیل فعالیت‌ها به کار می‌بندد.

