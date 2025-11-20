نظارت بر عرضه سوخت تشدید شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نعمت‌الله نجفی در نشست سوخت‌رسانی زمستانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر تقویت ارتباط مناطق سی‌وهفت‌گانه با ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و یادآور شد: فعال‌سازی گروه‌های معین به‌منظور ارزیابی دوره‌ای عملکرد نواحی باید در دستور کار قرار گیرد و این گروه‌ها باید با بازدید و ارزیابی مستمر عملکرد نواحی و مجاری عرضه، میزان انطباق با شاخص‌های عملیاتی و اطلاعیه‌های ابلاغی را بررسی و گزارش کنند.

وی بر تشدید پایش و نظارت بر عملکرد مجاری عرضه سوخت و استانداردسازی فروشندگی‌ها و تعاونی‌های روستایی تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای نظارت مجاری عرضه، امکان شناسایی لحظه‌ای مغایرت‌ها و ارتقای دقت در کنترل فرآیندهای توزیع را فراهم می‌کند. همچنین استانداردسازی ساختار، تجهیزات و رویه‌های عملیاتی مجاری عرضه روستایی سبب افزایش ایمنی، شفافیت و کیفیت خدمت‌رسانی در شبکه توزیع می‌شود.

باز طراحی معماری سامانه هوشمند سوخت

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت گفت: بازطراحی این سامانه در ماه گذشته با تلاش و همت همه‌جانبه همکاران به پایان رسید و هم‌اکنون در مرحله انجام تست‌های آزمایشی قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مؤثر اخیر، پیاده‌سازی و راه‌اندازی خط جدید تولید کارت هوشمند سوخت است، بیان کرد: تاکنون دانش شخصی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صدور کارت سوخت در انحصار کشورهای آلمان و چین بود، اما همکاران امور کارت با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس، این انحصار را شکستند. این اقدام سبب افزودن دستگاه‌های جدید به خط تولید و افزایش چند برابری ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت شده است.

