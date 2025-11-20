شتاب در مسیر توسعه صنعت نفت با تغییرات مدیریتی

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به سابقه تاریخی و اهمیت مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: این منطقه به‌عنوان زادگاه نفت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیری‌های ما معمولاً از اینجا نشأت می‌گیرد، از این رو با تولید حدود ۷۵ درصد نفت کشور، توجه ویژه به این منطقه ضروری است.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت و توجه ویژه دولت و شخص وزیر به حل چالش‌ها و مشکلات مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: تغییر مدیریتی در شرکت ملی منطق نفت‌خیز جنوب را نباید یک جابجایی ساده تلقی کنیم، بلکه یک تغییر آرایش تیمی در مسیر توسعه است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: ابراهیم پیرامون از نیروهای شناخته شده و جزو نفرات برتر فنی کشور و رامین حاتمی نیز فردی توانمند و متولد این منطقه است، امید داریم مسیر پیشرفت و توسعه با قدرت ادامه یابد.

بورد در پایان با قدردانی از تلاش‌های پیرامون و آرزوی موفقیت برای حاتمی گفت: اقدام‌های بزرگی در این مدت انجام شد، از افزایش تولید نفت تا جمع‌آوری گازهای همراه که این ریل‌گذاری باید ادامه پیدا کند.

مسئولیت‌ها فرصتی برای خدمت به مردم

رامین حاتمی، مدیرعامل جدید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در این آیین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی ابراهیم پیرامون اظهار کرد: نگاه ما به مسئولیت‌ها فرصتی برای خدمت به مردم و صنعت نفت است و باید بیشترین تأثیر را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه من متولد و بزرگ‌شده مناطق نفت‌خیز جنوب هستم، تأکید کرد: اکنون فرصتی فراهم شده تا دوباره به این منطقه خدمت کنم. تمام تلاش ما بر این است که با همت و همکاری همه همکاران، صنعت نفت را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

ضرورت انسجام برای تعهد به صنعت نفت

فرخ علیخانی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز با تشکر از زحمات ابراهیم پیرامون و آرزوی موفقیت برای رامین حاتمی گفت: بنده از نزدیک و در این ۱۴ ماهی که آقای پیرامون در این سمت بود، شاهد تلاش‌های او برای تولید نفت بودم و از همه مهم‌تر، تلاش ویژه او برای تولید گاز در این منطقه بودم، نکته‌ای که معمولا مورد غفلت سایر مدیران قرار می‌گیرد.

وی درباره تغییراتی که در شرکت‌ها انجام می‌شود، افزود: مهم‌تر از این جابجایی‌ها، انسجام ما برای تعهد به شرکت ملی نفت و خدمت به کشور است که هیچ‌گاه نباید فراموش شود و مورد غفلت قرار گیرد.

افزایش تولید نفت و گاز با وجود تحریم‌ها

ابراهیم پیرامون، مدیرعامل پیشین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در این آیین با ارائه گزارشی کوتاه درباره عملکرد خود بیان کرد: در ۱۴ ماه گذشته، با وجود تحریم‌ها و بحران‌ها، توانستیم تولید نفت و گاز را نه‌تنها حفظ کنیم بلکه به افزایش آن کمک کنیم؛ از همه همکاران عملیاتی و پشتیبانی قدردانی می‌کنم.

