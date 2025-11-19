اعلام جزییات ساخت ١۵٠٠ واحد در ١٩٠ روز/ هزینه ساخت هر متر مربع ٣٧ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سامان سالاری‌پور مجری پروژه ١۵٠٠واحدی فراجا که در ١٩٠ روز ساخته شد، اظهار داشت: سرعت در اجرای این پروژه به دلیل اسکلت فلزی بوده و البته با تامین به موقع مصالح ساختمانی و متریال توانستیم زمان را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: اگر این پروژه با اسکلت بتنی ساخته می‌شد به طور قطع مدت زمان ساخت تا ٣ سال ادامه داشت اما با اسکلت فلزی و مدیریت عملیات اجرا مدت زمان را به ١٩٠ روز کاهش دادیم.

سامان‌پور درباره قیمت تمام شده پروژه گفت: قیمت تمام شده کل پروژه ١۵٠٠ واحد مسکونی در قالب خانه‌های سازمان در قرارداد با فراجا ٣٧ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که این قیمت بدون محاسبه زمین است.

مجری پروژه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه مدت زمان ساخت این پروژه ابهاماتی درباره رعایت اصول ایمنی در مراحل ساخت در اذهان عمومی ایجاد شده و آیا در این پروژه تمام مقررات ایمنی ساختمان رعایت شده و نظارت بر عهده چه سازمان و نهادی بوده، گفت: در طراحی داخل پروژه تمام آیین نامه‌های ساخت رعایت شده، درست این که این پروژه سریع ساخت شده اما ٣ لایه نظارت داشته و کنترل در انعشابات انجام شده است و فراجا در تمام مراحل ساخت نظارت داشته است.

وی تاکید کرد : کیفیت ساخت این پروژه هیچ تفاوتی با سایر پروژه‌های ساختمانی ندارد.

سالاری‌پور در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره امکان الگوبرداری از این پروژه برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: این پروژه ١۵٠٠ واحدی تعریف شده اما اگر ١۵ هزار واحد هم بود امکان اجرا داشت و امکان استفاده از این الگو برای پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره عمر مفید واحد‌های این پروژه افزود: این واحدها برابر زلزله مقاوم است و عمر مفید آن بدون استهلاک حداقل ٣٠ سال خواهد بود و موضع مهم این است که تمام متریان این پروژه ساخت ایران است.

همچنین در ادامه این نشست، ابوالفضل کدخدازاده عضو انجمن سازه‌های فولادی با اشاره به ساخت ١۵٠٠ واحد مسکونی طی ١٩٠ روز در شهرک « یا فاطمه الزهرا» گفت: شرکت‌های ایرانی توانستند ساخت ٩۴٧ متر مربع مسکن در ٢۴ ساعت را عملیاتی کنند و سازه‌های فولادی راهی برای سریع‌سازی نهضت ملی هستند. در عرض ١٩٠ روز، ١٨٠ هزار متر مسکن ساخته شده که این پروژه یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. عضو انجمن سازه‌های فولادی همچنین درباره تامین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن افزود: برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی حدود پنج میلیون تن فولاد نیاز است که با توجه به ظرفیت تولید فولاد کشور، امکان تامین آن وجود دارد.

وی ادامه داد : با این روش می‌توان سرعت اجرا را بالا برد و قیمت ساخت هر متر مربع را به حدود ١٣ میلیون تومان رساند.

انتهای پیام/