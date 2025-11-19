رئیس سازمان شیلات:
تنها ۵ درصد از ظرفیت دریاهای کشور استفاده میشود
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود در دریاهای کشور گفت: در حال حاضر، تنها ۵ درصد از منابع آبهای قابل بهرهبرداری کشور مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که پتانسیل بهرهبرداری تا ۴۰ درصد وجود دارد
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان شیلات ایران، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش چندوجهی شیلات در جهان افزود: در کشورهای در حال توسعه، شیلات عامل فقرزدایی و در کشورهای توسعهیافته، محرک ایجاد ثروت به شمار میرود.
حمزه رستمپور با استناد به گزارشهای سازمان خواروبار جهانی اظهار کرد: در حالی که تولید دام و طیور به سقف ظرفیت خود نزدیک شده، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ بخش عمده تأمین پروتئین جهان از آبزیان صورت گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر و با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، توسعه اقتصاد دریامحور در دولت چهاردهم با جدیت پیگیری شده و کارگروههای متعدد در این زمینه تشکیل شده است.
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به این که تنها پنج درصد از ظرفیت ۴۰ درصدی مرز آبی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: بهرهگیری از آبهای شور، لبشور و نامتعارف، ارزآوری، تقویت امنیت غذایی، توسعه مناطق کمبرخوردار، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس از مهمترین مزیتهای این صنعت است.
وی تولید جهانی فزاینده آبزیان را نشانهای از رشد بازار این محصول دانست و افزود: آبزیان غذای سلامتی و منبع پروتئین سالم هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ورود بخش خصوصی و استقرار دانشگاهها، صنایع فرآوری و مراکز پرورش آبزیان در شهرهای ساحلی را شرط تحقق اقتصاد دریامحور دانست و اعلام کرد: تولید شیلات ایران از ۳۲ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به یکونیم میلیون تن رسیده است.
وی با تأکید بر حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده گفت: شیلات کشور در دو حوزه آبزیپروری و صید فعالیت میکند و اکنون از ظرفیت دریا بهطور کامل بهرهبرداری میشود؛ برای جلوگیری از فشار بر ذخایر، مدیریت صید و مشارکت صیادان در تعیین دریابست و دریاروی ضروری است.
به گفته رستمپور، بازسازی ذخایر آبزیان و حفاظت از منابع، وظیفه حاکمیتی شیلات برای تضمین معیشت پایدار صیادان است.
وی از وجود بیش از ۲۰ هزار شناور مجوزدار، بیش از ۱۰۰ اسکله صیادی و ۲۸۸ هزار اشتغال مستقیم خبر داد و افزود: علاوه بر پرورش ماهی و میگو، ظرفیتهای باارزشی مانند جلبک، صدف و لابستر در حال تولید و پرورش است.
رستمپور با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، صنعت شیلات کشور جهش حدود ۵ برابری را تجربه خواهد کرد و گذر از شیلات سنتی به شیلات هوشمند ضروری است.
وی به فرصتهای شغلی گسترده در خوزستان و محدودیت منابع آب شیرین اشاره کرد و از اجرای طرح ۱۰ هزار شغل خانگی با استفاده از حوضچههای فایبرگلاس و بتنی کوچکمقیاس خبر داد و آن را تحولی جدی در معیشت خانوارها دانست.
معاون وزیر همچنین به وجود سه میلیارد مترمکعب آب نامتعارف قابل استفاده در خرمشهر اشاره کرد و گفت: این میزان آب در برخی کشورهای منطقه حتی در چند استان نیز وجود ندارد. خوزستان با این ظرفیت میتواند جهشی بزرگ در توسعه آبزیپروری رقم بزند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه امکانات و ظرفیتهای شیلات در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی ـ پژوهشی قرار گرفته است گفت: پروژههای کاربردی باید بر پایه مطالعات دقیق و با رعایت ملاحظات زیستمحیطی اجرا شوند.